Homem é preso suspeito de estuprar filha de três anos

Um homem de 24 anos, cuja identidade não foi revelada, foi preso nesta terça-feira (20) suspeito de estuprar a filha de três anos. O caso aconteceu na cidade de Pinheiro (MA). As informações são do G1.

De acordo com a polícia, o suspeito abusa da vítima há dois anos, desde o fim do casamento com a mãe dela. Os exames também constataram violência sexual e que a criança foi contaminada com doenças sexualmente transmissíveis (DSTs).

O pai da menina foi detido e encaminhado para a Unidade Penitenciária de Pinheiro, onde deve ficar à disposição da justiça.