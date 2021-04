Homem é preso suspeito de jogar água quente na própria esposa em interior de AL

Não há informações do que teria levado o suspeito a realizar tamanha brutalidade; envolvidos foram conduzidos à Central de Flagrantes

Um homem foi preso suspeito de ameaçar e jogar água quente na própria esposa, na noite dessa segunda-feira (12), no município de Paripueira, no interior de Alagoas.

Segundo o relatório do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), apesar do fato, não há, até o momento, informações do que teria levado o marido a realizar tamanha brutalidade.

À polícia, a vítima narrou que estava sendo ameaçada pelo companheiro e, que, no dia anterior, no domingo (11), seu marido jogou água quente sobre sua barriga e pernas.

Diante da situação, os envolvidos, em seguida, foram conduzidos à Central de Flagrantes, em Maceió, para a realização dos procedimentos cabíveis.

Não foi informado, no entanto, o estado de saúde da vítima.

Fonte: Gazetaweb.com