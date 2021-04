Homem fica cego após ter olho atingido por um ovo

Mesmo passado um ano do incidente, o inglês Marc Toone ainda sofre com a perda de visão do seu olho direito. Em janeiro de 2020, ele foi atingido por um ovo e desde então não consegue enxergar e sofre com ataques de pânico. As informações são do The Mirror.

O ovo foi atirado de um carro em alta velocidade. Thomas Connors, adolescente de 18 anos que dirigia o veículo, jogava os alimentos com seus amigos em outros carros e pedestres. Quando Marc Toone foi atingido, ele pilotava sua bicicleta. “isso mudou a minha vida. Eu poderia ter morrido naquela noite, mas eu consegui manter a bicicleta em equilíbrio”, disse.

Marc logo após ser atingido pelo ovo | Reprodução: The Mirror

O adolescente foi punido com uma detenção de um ano sob custódia e uma multa de 500 euros de compensação. Além disso, Connors está proibido de dirigir por 12 meses. As outras pessoas presentes no carro não foram identificadas. Durante a “brincadeira” outros cidadãos foram ofendidas com xingamentos e carros foram danificados.

Marc diz não entender o motivo da ação. “Ainda sinto dor e, quando consigo dormir, acordo com pesadelos”, desabafou.

Apesar de ter feito cirurgias após o acontecimento, ele ainda não conseguiu recuperar a visão. Agora, Marc espera resultados de exames para saber se o dano será reversível.