Honda pretende lançar carros elétricos a partir dos próximos anos

A Honda anuncia os planos para vender veículos elétricos até 2040.

A informação foi dada nesta sexta-feira (23) durante uma entrevista coletiva do novo CEO da montadora japonesa

Segundo o executivo, a empresa consegue prever que os elétricos representam pelo menos 40% do consumo até 2030 e 80% até 2035. Dessa forma, o objetivo engloba a atuação nos principais mercados automotivos, incluindo América do Norte e China.

Portanto, a empresa japonesa encerra a produção de carros com motores a gasolina e a diesel no futuro próximo.

Assim, em uma jornada em direção às tendências elétricas a empresa muda completamente.

Quais os objetivos da Honda a partir de agora?

A Honda lista uma série inédita de objetivos estratégicos visando atingir a neutralidade em carbono até 2050.

Durante uma coletiva de imprensa no Japão, o presidente da marca detalha vários dos objetivos em várias áreas da tecnologia.

Desse modo, reafirma o compromisso da líder japonesa com avanços feitos nas seguintes áreas:

Mobilidade

Unidade de potência

Energia

Robótica A

Assim, o plano de eletrificação da Honda é revelado alguns dias após o primeiro-ministro prometer que o Japão cortará 46% das emissões de carbono até 2030. Além disso, o governo do Japão vai mais longe e busca meios de dobrar a meta.

Na recente coletiva, Toshihiro deixa claro que a montadora está comprometida com o propósito sustentável do governo.

Ele também acredita ser uma obrigação das marcas contribuir para que o país se torne uma nação livre de emissões:

“Embora a meta seja extremamente difícil, acredito que seja viável o Japão se tornar um país neutro de carbono em 2050”.

Como fica a Honda aqui pra frente?

A Honda quer investir cerca de 5 trilhões de ienes.

Mais ou menos alguns bilhões em iniciativas de pesquisa e desenvolvimento para eletrificação.

Isso vai acontecer nos próximos seis anos mesmo com as flutuações da receita de vendas.

Além disso e apesar de anunciar a estratégia para ter uma frota totalmente elétrica, as projeções da Honda trazem uma informação relevante.

A montadora revela que vai incluir carros híbridos em seu projeto até 2040.

De acordo com Mibe, converter os carros convencionais para híbridos é uma solução realista para o mercado do país. Por outro lado, o posicionamento foge do compromisso firmado com o governo japonês.

Tempos atrás, a marca disse que venderia carros eletrificados (elétricos e híbridos plug-in) na Europa apenas partir de 2022.

Hoje, a montadora japonesa dá um passo adiante e fala em esforço global de eletrificação para os próximos anos.

A Honda pretende investir em sustentabilidade?

A Honda planeja que suas vendas sejam de carros elétricos ou a células de combustível (FCEV).

Todavia, nenhum executivo detalha as estratégicas específicas para cada região.

Nesse ponto o que já está consolidado é a parceria Honda-GM para o desenvolvimento conjunto de uma plataforma eletrificada na América do Norte. Além disso, está previsto o lançamento de 10 veículos elétricos nos próximos cinco anos no mercado da China.

Como o mercado reage com as novidades da empresa?

Dentro deste plano, a Honda prevê que 40% dos seus carros vendidos em 2030 no mundo serão modelos elétricos convencionais.

Sendo assim, equipados com célula de combustível a hidrogênio como outras empresas. Desse modo, visando alcançar esta meta a marca japonesa se baseia estratégias diferentes para cada mercado.

De todo modo, a empresa pensa em realizar mudanças radicais em vários segmentos da indústria e do mercado.

Além de novos veículos quer empregar uma plataforma voltada exclusivamente para carros elétricos. Assim, todas as informações são encontradas no site da empresa.

O mercado já está com altas expectativas em torno das novidades.