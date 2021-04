Horário de Corinthians x São Paulo pode ser alterado a pedido da Globo; confira

A Globo deseja transmitir o clássico paulista entre Corinthians e São Paulo, pelo Campeonato Paulista, marcada para o próximo domingo, na Neo Química Arena. Para o planejamento ideal da emissora carioca, o horário da partida deveria ser modificado para às 16h, horário tradicional das transmissões futebolísticas no país.

Entretanto, o aval para liberação depende do Governo do Estado de São Paulo, uma vez que o Paulistão só foi liberado para ter continuidade nos horários posteriores às 20h para evitar aglomerações. Apesar do toque de recolher ainda estar em vigor na cidade, a Globo mantém otimismo.

Mesmo com o clássico marcado para o próximo domingo, a Federação Paulista de Futebol, a favor da decisão, ainda não divulgou a tabela do fim de semana.