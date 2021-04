Horas após Supercopa, Palmeiras treina em Brasília e já pensa na final da Recopa Sul-Americana

O Palmeiras treinou na tarde deste domingo, no estádio Ciro Machado do Espírito Santo, em Brasília, horas após a derrota nos pênaltis para o Flamengo, na decisão da Supercopa do Brasil.

O Verdão iniciou a preparação para o segundo jogo da Recopa Sul-Americana contra o Defensa y Justicia, que será disputado na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).

Foram a campo os goleiros Jaílson e Vinícius, os zagueiros Alan Empereur e Kuscevic, os laterais Mayke, Victor Luís e Esteves, os meio-campistas Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo Barbosa e Gustavo Scarpa e os atacantes Giovani, Rafael Elias e Willian.

O restante do grupo permaneceu no hotel para trabalhos regenerativos.

O treino técnico foi comandado pelos assistentes João Martins, Vitor Castanheira, Carlos Martinho e Andrey Lopes.

Gustavo Scarpa durante treino do Palmeiras, em Brasília Cesar Greco/Ag Palmeiras

Divididos em dois times, os jogadores realizaram um jogo de sete contra sete em campo reduzido, seguido de uma prática de finalizações.

Ainda em Brasília, o Palmeiras treina nesta segunda, às 10h30, no CT do Brasiliense.

O Verdão venceu a partida de ida da Recopa por 2 a 1, em Buenos Aires, com gols de Rony e Gustavo Scarpa, e abriu vantagem em busca do título.

O jogo de volta será disputado no mesmo palco da decisão da Supercopa, no estádio Mané Garrincha.