Horóscopo do Dia: previsões para esta quarta-feira, 28 de abril de 2021

Áries (21/03 a 20/04)

Hoje os padrões emocionais passarão por uma transformação. Alguém da família inspirará preocupações. Com a compaixão aflorada hoje os sentimentos inspiram atitudes solidárias com amigos. Cada um enfrenta seus próprios problemas, ajude quem puder. No amor, sintonia e carinho fazem parte do dia.

Touro (21/04 a 20/05)

É preciso ter esperança nos dias melhores que estão por vir, e para manter essa esperança elevada, conversas sensíveis e o carinho de amigos são fundamentais. O projeto de vida pode sofrer uma reformulação. Informações importantes sobre novos projetos podem surgir ainda hoje.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Nos momentos de incertezas as práticas espirituais, a meditação e as terapias são fundamentais para manter o equilíbrio entre o corpo e a mente. Tenha fé no futuro e visualize opções para ganhar dinheiro. É hora de valorizar sua missão e somar forças nos relacionamentos para adquirir novos conhecimentos.

Câncer (21/06 a 22/07)

Dentre todas as opções de um dia normal, a melhor a se seguir hoje é o autocuidado. Trate-se com carinho, avalie seus sonhos e invista no seu desenvolvimento pessoal. A cabeça está distante hoje, e talvez um amor do passado não saia dos seus pensamentos. Lembre-se que as relações são cansativas.

Leão (23/07 a 22/08)

A saúde inspira cuidados e está frágil. Tire o dia para descansar e evite se cobrar. O dia será pouco produtivo e estará sujeito a distrações. Meditar, fortalecer amizades e pensar no futuro são boas pedidas para hoje. É momento de aguardar melhores soluções para dar um salto na carreira.

Virgem (23/08 a 22/09)

Encontrar outras formas de mostrar seu talento é fundamental. Hoje é dia de ter empatia com os amigos e colegas de trabalho, isso eleva sua autoconfiança e mantém a produtividade elevada. É preciso estar abertos a novas experiências e permita-se viver algo novo.

Libra (23/09 a 22/10)

A carreira é alavancada através das estratégias geniais que tem e inspiram outras pessoas, isso ajuda a vencer e a superar as limitações. É momento de romper os padrões do passado para conquistar maior relevância. Conte com empolgação e criatividade nos relacionamentos hoje.

Escorpião (23/10 a 21/11)

É momento de ampliar as opções de estudos. Invista em cursos rápidos que ajudam no desenvolvimento nessa fase de reclusão e incertezas. As relações familiares inspiram cuidados e necessitam de mudanças de atitude. Entenda o ponto de vista do outro e não seja radical. É hora de aprender.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Para eliminar as angústias é necessário mudar os padrões de consumo e rever os valores. Nem tudo está ao seu controle. É preciso resiliência para se adaptar às mudanças. As novas tecnologias ajudam a aumentar a produtividade no trabalho. Aprenda com a experiência dos outros e transforme a crise em oportunidade.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O amor chega carregado de fortes emoções que inspiram mudanças em sua vida. Às vezes é preciso esperar para concretizar novos planos. Observe o dia e veja as definições importantes na vida íntima que ele traz hoje, isso ajuda a decidir sobre qual caminho seguir. É momento de descobrir prazeres diferentes.

Aquário (21/01 a 19/02)

Hoje é dia de fazer o básico e incorporar à sua rotina novos hábitos. É preciso cuidar da saúde para manter o equilíbrio. Pratique exercícios físicos, para ter energia extra para enfrentar o dia. Olhe o passado por uma nova ótica. No amor aproveite o clima leve e carinhoso.

Peixes (20/02 a 20/03)

A quarta-feira começa com uma sintonia forte com o amor. As conversas hoje trazem maior satisfação na vida íntima e familiar. Atenção com a energia da sua casa, é hora de arrumar a bagunça. Para afastar os medos é preciso ocupar a cabeça com coisas que realmente gosta. Pesquise e renove seus conceitos.