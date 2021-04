Horóscopo do Dia: previsões para hoje, 27 de abril de 2021

Áries (21/03 a 20/04)

Ajudar nas tarefas domésticas e assuntos relacionados a sua casa trazem o conforto necessário para essa terça-feira. Um problema do passado se solucionará e trará ares melhores para o convívio social. Planeje-se para solucionar as pendências financeiras. É momento de pensar nos padrões de consumo e valores, visando uma maior responsabilidade social.

Touro (21/04 a 20/05)

Novos projetos e decisões profissionais serão beneficiadas com as informações que chegam hoje. É momento de acertar a documentação e por fim às burocracias. Coloque a vida em ordem pesquisando por opções para solucionar os problemas que chegam. Um novo ciclo de vida se inicia e com ele soluções brilhantes chegam para ajudar.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

É momento de cultivar sua paz interior. As respostas que busca para os mais variados problemas chegam a partir da interiorização e de estudos aprofundados. Um novo modelo de negócio pode se tornar muito atrativo. Mantenha o orçamento estável pensando em maneiras alternativas para ganhar dinheiro extra. No amor, os caminhos estão abertos.

Câncer (21/06 a 22/07)

Hoje é dia de ter maior empatia com sua equipe de trabalho e com as amizades que estão distantes. O dia se torna acelerado para tarefas em grupo. É momento de cuidar de quem você ama e usar as redes para espalhar mensagens de apoio e de carinho, é o velho didato: “Fazer o bem, sem olhar a quem”.

Leão (23/07 a 22/08)

Você precisa visualizar as mudanças que deseja em sua carreira profissional e a partir dai planejar seu futuro. A terça-feira está propícia à meditação e a criatividade. Use sua imaginação para manter sua paz interior. Distanciar-se das pessoas ajuda a colocar a cabeça no lugar e acalmar o coração. Na dúvida, troque ideia com amigos.

Virgem (23/08 a 22/09)

O carinho que chega dos amigos próximos é fundamental para esta terça-feira. Aproxime aqueles que estão distantes usando palavras motivadoras. Sua visão de mundo está ampliada com as notícias que chegam de longe. Não se precipite julgando pessoas e ações. É momento de praticar uma nova filosofia e fortalecer sua fé.

Libra (23/09 a 22/10)

A área da carreira está iluminada e traz maior projeção ao seu trabalho. Hoje é um dia de conquistas, por isso, afaste os pensamentos obsessivos com ações criativas. As novas relações são estimuladas e ativam sua imaginação. Tenha autoconfiança para falar de amor e viva com maior harmonia.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Os sentimentos elevados nesta terça-feira ajudam a manter o astral em alta. O amor, que vive um clima mágico, ajuda a alegrar o coração. Para melhorar o humor aposte nas conversas inspiradoras que chegam para inspirar. Aposte nas palavras carinhosas para resolver os conflitos. Com flexibilidade é mais fácil conviver com as diferenças.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Romantismo e fantasia dão o tom desta terça-feira e ajudam a manter os assuntos íntimos em tons quentes. Sonhos podem ser adiados. Se não dá pra viajar fisicamente, deixe seus pensamentos viajarem para um mar de emoções, ouvindo boa música e realizando atividades criativas. Vá fundo no amor.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O dia se torna mais gostoso quando você imprime emoção aos seus diálogos, assim sendo, é um bom dia para falar de amor, dos sonhos e dos sentimentos. As atividades criativas trazem maior prazer, explore seus talentos. Nas finanças é necessário conter os gastos e analisar os investimentos.

Aquário (21/01 a 19/02)

A rotina do dia a dia pode trazer muito prazer. Isso deixa o dia mais calmo. Invista nos cuidados pessoais e mantenha a rotina disciplinada para cuidar da sua saúde. As boas notícias que chegam inspiram o trabalho, aproveite as perspectivas positivas para sua carreira hoje.

Peixes (20/02 a 20/03)

O pessimismo que amanheceu com você nesta terça-feira podem ser afastado quando você focar nas soluções práticas. É fundamental pensar positivo e manter a vida em movimento. O amor vive uma fase de maior carinho e entendimento. É momento de encurtar as distâncias e alimentar os sonhos romanticos.