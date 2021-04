Horóscopo do Dia: previsões para hoje, quarta-feira, 14 de abril de 2021

Áries (nascidos entre 21/03 e 20/04)

Novas amizades e interação com os amigos são favoráveis hoje. Novas atividades online ajudam no desenvolvimento profissional e ajudam a intensificar o trabalho. As mudanças na equipe de trabalho geram uma ansiedade desnecessária hoje. Lembre-se que você sempre pode abrir novos caminhos.

Touro (nascidos entre 21/04 e 20/05)

Adaptar-se diante das dificuldades, usando toda sua capacidade, já é uma marca registrada sua. O dia favorece a carreira e novos empreendimentos. Produza mais e melhor a distância e eleve suas perspectivas financeiras. É momento de ser flexível nas negociações, isso contribui para novas parcerias e negócios.

Gêmeos (nascidos entre 21/05 e 20/06)

Para uma vida melhor é preciso viver com sabedoria, é possível transformar as perdas em oportunidades, confie em você. O alto astral e a espiritualidade caminham lado a lado, confie no seu futuro buscando respostas existenciais. Aposte também nas atividades artísticas que estão destacadas hoje.

Câncer (nascidos entre 21/06 e 22/07)

Hoje você acorda com um maior fortalecimento emocional, isso contribui para que você assuma mais poder em seu trabalho e na carreira como um todo. Aposte nas boas estratégias para expandir sua atuação profissional. Uma relação especial se torna mais profunda, desde que você mude comportamentos para que as portas do amor se abram.

Leão (nascidos entre 23/07 e 22/08)

As responsabilidades pesam, e a solidariedade e o carinho de amigos se fazem necessários hoje. As relações ganham um maior compromisso e é sempre bom unir forças em prol de um bem maior. O amor vive uma fase de sentimentos renovados, aproveite para se posicionar e fortalecer os laços.

Virgem (nascidos entre 23/08 e 22/09)

Para aumentar sua concentração com o trabalho nada melhor que organizar sua rotina. O dia está positivo para eliminar as pendências e iniciar novas atividades. O clima é de incerteza e os resultados demoram mais tempo para acontecer, apesar disso você terá ótimos resultados. Redobre a atenção com sua saúde.

Libra (nascidos entre 23/09 e 22/10)

Aposte nas suas soluções criativas para a resolução de problemas, isso aumenta seu prestígio e traz elevação na autoconfiança. É um bom dia para reafirmar sua posição nos relacionamentos. É preciso mudar seus conceitos de prazer e comemorar as vitórias, mesmo que sejam pequenas no seu entender. Conte com entendimento, união e estabilidade no amor.

Escorpião (nascidos entre 23/10 e 21/11)

As responsabilidades com a família aumentam hoje. É um bom dia para resolver os conflitos criados em sua casa. Aposte na troca de confidências e na sua paciência para lidar com as diferenças alheias e fortalecer as relações. Aproveite a fase da pandemia para aprender coisas novas e planejar seu trabalho.

Sagitário (nascidos entre 22/11 e 21/12)

A segurança que precisa para sua vida vem das conversas sérias com o par ou com os filhos hoje. O momento pede uma soma de forças nos relacionamentos e no trabalho, só assim é possível superar os desafios financeiros. O pensamento positivo motiva as pessoas ao seu redor.

Capricórnio (nascidos entre 22/12 e 20/01)

Hoje é dia de planejar o orçamento que está limitado, pague as contas e faça bons acordos financeiros. Organize a rotina do dia para trazer uma economia física e de tempo. As soluções práticas deixam o cotidiano mais leve, desde que você faça pequenos ajustes na sua organização.

Aquário (nascidos entre 21/01 e 19/02)

O amor vive um momento delicioso. Aposte no bom humor e na sua atitude para intensificar uma relação especial. O trabalho ainda gera inseguranças, em contrapartida os vínculos afetivos ficam mais fortes e firmes. Discuta sobre o que tem dúvida e eleve o astral. Não se esqueça de expressar seus sentimentos.

Peixes (nascidos entre 20/02 e 20/03)

Coloque toda sua energia nos ambientes hoje, se está trabalhando em casa deixe a casa mais bonita e renove a energia dos ambientes. Uma atmosfera de proteção se cria quando você cuida de um ambiente. Aproveite para meditar e relaxar nos momentos livres. Aposte em maior carinho no amor. Caso esteja só, uma antiga relação ainda tenta se aproximar.