Horóscopo do Dia: previsões para hoje, segunda-feira, 05 de abril de 2021

Áries (nascidos entre 21/03 e 20/04)

A rotina no trabalho poderá criar confusões hoje. Por isso, redobre a atenção nas comunicações com a equipe e mantenha a produtividade com soluções práticas e produtivas. Oportunidades de negócios estão previstas para essa semana. Aumente o espírito de cooperação e tenha agilidade nas decisões.

Touro (nascidos entre 21/04 e 20/05)

Segunda-feira com boas perspectivas financeiras. Talvez seja o momento de impulsionar um novo empreendimento que ajudará a manter o equilíbrio nas finanças. Mantenha a vida em movimento, mesmo que esteja sem sair de casa. A criatividade para solucionar problemas não faltará hoje.

Gêmeos (nascidos entre 21/05 e 20/06)

A semana começa com mais liberdade, e isso ajuda a estimular o seu dia. Aproveite para iniciar um curso ou busque por novas filosofias. É preciso ter paciência e fé para tudo se ajeitar. Procure investir no seu fortalecimento interior. Encantos pessoais estão destacados hoje.

Câncer (nascidos entre 21/06 e 22/07)

Fazer pequenos ajustes em planos ajuda a fortalecer a sua posição profissional e trazem o sucesso necessário para novos empreendimentos. Aproveite o tempo em casa para fazer pesquisas e buscar conhecimento para novas estratégias. Procure manter a serenidade estando em sintonia com sua espiritualidade.

Leão (nascidos entre 23/07 e 22/08)

Bons resultados financeiros provenientes do trabalho marcam essa segunda-feira. Mesmo em um momento de muitos desafios você consegue manter a motivação e união de toda a equipe de trabalho. Exponha-se mais e aproveite para firmar novas parcerias. Não se esqueça de fortalecer amizades especiais.

Virgem (nascidos entre 23/08 e 22/09)

Segunda-feira de muita sensibilidade e emoções à flor da pele. Isso intensifica o amor, aproxima a família e fortalece as relações especiais que tem em sua vida. No trabalho o clima é de união e harmonia. Uma nova proposta de trabalho pode abrir um novo caminho para seu futuro.

Libra (nascidos entre 23/09 e 22/10)

Segunda-feira com cara e clima de segunda-feira, ou seja, um dia mais preguiçoso e sujeito a distrações. Procure motivar-se, pois, ainda essa semana passos importantes no trabalho serão dados. Seu poder de liderança está em evidência, utilize-o para unir a equipe e garantir os resultados esperados.

Escorpião (nascidos entre 23/10 e 21/11)

Procure dar atenção a resolução de pendências familiares, para isso use a serenidade para acalmar os ânimos. Talvez você queira mais privacidade hoje, aproveite o momento consigo mesma para praticar atividades físicas, elas ajudam a manter a produtividade. No amor, adote os sentimentos generosos e uma dose maior de tolerância.

Sagitário (nascidos entre 22/11 e 21/12)

Afaste a insegurança conversando com amigos. No trabalho o clima é ótimo e a integração com a equipe ajuda a produzir resultados positivos. É preciso mudar sua maneira de funcionar. Aposte nas tecnologias certas para ter maior agilidade e otimização de tempo. O clima é de maior entendimento hoje.

Capricórnio (nascidos entre 22/12 e 20/01)

A segunda-feira começa com a necessidade de olhar para o futuro. Oportunidades para divulgar seu trabalho e firmar novas parcerias surgem hoje e ajudam a estabilizar as finanças. É hora de reclamar menos e acreditar no seu potencial e dedicação.

Aquário (nascidos entre 21/01 e 19/02)

Hoje é dia de cultivar os sentimentos positivos. A motivação que precisa hoje está dentro de você. Talvez você prefira a privacidade hoje para resolver pendências internas e pensar na vida. No trabalho as comunicações continuam aceleradas. Seja paciente e aceite as diferenças e limitações das pessoas.

Peixes (nascidos entre 20/02 e 20/03)

Aproveite o início da semana para fortalecer as amizades e atualizar as conversas empregando toda sua emoção nas mensagens. O isolamento social não permite receber amigos em casa, mas as ligações com imagens ajudam a encurtar as distâncias. Um antigo amor ainda tenta se aproximar.