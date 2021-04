Horóscopo do Dia: previsões para hoje, sexta-feira, 30 de abril de 2021

Áries (21/03 a 20/04)

Dê atenção aos filhos e a família hoje, aproveitando para colocar a conversa com os amigos em dia. Movimente o corpo, cante e dance, isso ajuda a movimentar o corpo e animar o clima. Caso esteja só, um novo amor poderá chegar e esquentar o coração. Tire um tempo para as redes sociais e novas amizades.

Touro (21/04 a 20/05)

Manter a família unida e estável é fundamental, pois são seus alicerces nos momentos que vivemos. Invista em itens de conforto. Boas ideias para vencer obstáculos e dar um up na carreira fazem parte do seu dia. Os objetivos e caminhos estão renovados. Novidades e conquistas estão previstas para seu futuro.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Hoje é um bom dia para dar atenção a família, conversar com os amigos e atualizar-se sobre as novidades. Aproveite para compartilhar sonhos. O dia ganha uma energia diferente quando usamos palavras carinhosas. Aproveite para falar de amor e expressar seus sentimentos.

Câncer (21/06 a 22/07)

O dia começa inquieto e com pensamentos a mil. Hoje os valores afetivos se tornam mais fortes. Aproveite as horas livres para planejar compras e novos investimentos. Evite o impulso consumista hoje. No amor, troque confidências. Atenção ao trabalho, é preciso fortalecer sua posição nas comunicações de grupo.

Leão (23/07 a 22/08)

Hoje é dia de espalhar boas energias, trocar mensagens com colegas de trabalho e amigos. Mantenha o coração tranquilo, mesmo com as notícias preocupantes que chegam ao longo do dia. É momento de inovar sua carreira já que a sua visão de futuro está ampliada. Planeje seus próximos passos.

Virgem (23/08 a 22/09)

Reserve parte desta sexta-feira para relaxar um pouco mais, olhe para si e recarregue suas energias. No trabalho o ambiente está agitado e inspira preocupações. As notícias que chegam de longe ajudam a acalmar o coração. Para esclarecer as dúvidas consulte amigos mais experientes.

Libra (23/09 a 22/10)

A semana termina com um saldo positivo no trabalho e nas novas relações. É momento de conquistar novas amizades com empatia e posicionamento sobre temas sensíveis. Torne o clima mais leve e menos angustiante com o carinho dos amigos. Seja confiante no seu futuro e busque soluções para as decisões que precisa tomar dentro de você.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Hoje é dia de buscar novas parcerias e mudanças na carreira, tudo isso visando um caminho profissional diferente. É preciso saber onde quer chegar, mudando estratégias e formas de divulgação. A semana termina com amplitude nas relações. No amor, é momento de reformulação e atualização de sonhos.

Sagitário (22/11 a 21/12)

As conexões com pessoas que estão longe ajudam a reforçar seu desejo de mudanças, e isso reflete diretamente na melhoria da qualidade de vida. Aproveite para discutir planos e prazos com o seu par. Contratos influentes estão previstos para hoje. As reformulações na rotina trazem benefícios a sua saúde.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Uma nova fase no amor se inicia hoje, e com ela novas descobertas e revelações vêm à tona. Vá mais fundo para aprofundar os vínculos especiais, reforçando os planos a dois. É um ótimo dia também para desenvolver novas ideias e buscar novas soluções para velhos problemas.

Aquário (21/01 a 19/02)

Olhar para seus valores humanitários é fundamental antes de tomar decisões. Valorize a vida e seja mais generosa nos relacionamentos. A solidariedade é necessária para deixar o dia mais leve. A ansiedade pode dar as caras hoje, por isso, pratique exercícios físicos e mantenha o corpo em movimento.

Peixes (20/02 a 20/03)

O trabalho hoje ganha mais agilidade com as comunicações aceleradas. Ótimas ideias fazem a semana terminar com empolgação. Projetos antigos podem ganhar nova roupagem e envolver pessoas da família. Conte com o clima de apoio mútuo no amor para tornar o dia mais produtivo.