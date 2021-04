Horóscopo do Dia: previsões para quarta-feira, 21 de abril de 2021

Áries (nascidos entre 21/03 e 20/04)

A quarta-feira traz emoções a flor da pele e elevado poder de conquista e inspiração para fazer novas amizades. Apesar disso, a previsão é de um dia inquieto e com oscilação de humor. Procure reservar um tempo hoje para fazer suas coisas, relaxar e deixar a imaginação te levar para locais confortáveis.

Touro (nascidos entre 21/04 e 20/05)

Um novo empreendimento traz a empolgação necessária para hoje, aproveite para inovar sua carreira e reinventar sua vida. Sua intuição é seu guia para hoje, consulte-a sempre que houver dúvidas sobre qual caminho seguir. É um momento importante e você deve respeitar sua sensibilidade.

Gêmeos (nascidos entre 21/05 e 20/06)

As conversas com amigos são transformadoras hoje, aproveite para ir mais fundo na sua busca pelo crescimento espiritual e autoconhecimento. Fortaleça seu interior. O amor traz charme e confiança para seu dia. Aposte nos cuidados com a beleza e gentilezas nas suas relações para elevar a confiança.

Câncer (nascidos entre 21/06 e 22/07)

Hoje é um dia para voltar sua atenção à sua carreira. Conexões importantes estão previstas para hoje. Aposte nas respostas rápidas e soluções inteligentes. Olhe para o futuro e estabeleça suas metas pessoais e profissionais. Se necessário, mude seu comportamento no amor e avalie as expectativas com o par.

Leão (nascidos entre 23/07 e 22/08)

Suas iniciativas terão apoio dos amigos que também trazem ótimas novidades. O dia se desenha desafiador e com perspectivas amplas no trabalho. Desenhe seus planos e some força com os parceiros. A carreira em ascensão nas próximas semanas, aproveite esse momento para tirar os planos do papel.

Virgem (nascidos entre 23/08 e 22/09)

O dia traz a inspiração e força necessária para mudanças. Os sentimentos mais profundos intensificam sua vida íntima. É momento de acalmar o coração trocando confidências com o par. Amigos de longe e conexões novas abrem novas portas na carreira. Não esqueça dos cuidados com a alimentação e pratique atividades físicas.

Libra (nascidos entre 23/09 e 22/10)

Hoje é dia de olhar para dentro de si, aperfeiçoar seus lado pessoal e ter consciência do seu poder nas relações. No trabalho, lidere, planeje e trace estratégias para evolução da carreira. Talvez, velhos comportamentos tenham que ficar para trás em nome da família ou do par.

Escorpião (nascidos entre 23/10 e 21/11)

A quarta-feira cobra um aumento das responsabilidades nos relacionamentos. É momento de dar maior atenção a família ou ao par, deixe o passado no passado. É momento de mudar o padrão de pensamentos. Agilize sua rotina com soluções práticas. O final da tarde e início da noite traz mais emoção e clareza nas relações amorosas.

Sagitário (nascidos entre 22/11 e 21/12)

A fase de limitações que já dura um bom tempo ronda os pensamentos hoje. Procure adiar os compromissos que não tiverem urgência. Proteger a si mesmo e aos outros é sua prioridade. É um bom momento para ocupar-se em casa com cursos e atividades online. Uma oportunidade inesperada pode bater à sua porta esta noite.

Capricórnio (nascidos entre 22/12 e 20/01)

O dia reserva algo especial no amor. Mesmo com as restrições financeiras que impactam nos planos para vida íntima, os sentimentos trazem mais intensidade. É um bom momento para expor as necessidades que tem nos relacionamentos. Conte com o par para iniciar um novo projeto. Uma fase de mais paixão chega à noite.

Aquário (nascidos entre 21/01 e 19/02)

Um sonho reservado para sua vida íntima pode se realizar. Mesmo com as inseguranças que vivemos, bases firmes sustentam a nova fase na vida familiar. Os sentimentos se iluminam nas próximas semanas. Aproveite o clima no amor para fazer as pazes com seu passado. No trabalho aproveite as boas notícias.

Peixes (nascidos entre 20/02 e 20/03)

As mudanças que deseja para sua vida começam de dentro para fora. Aproveite-se disso para repensar seus conceitos, escolhas e as relações. Fazer as pazes com o passado e resgatar relações trazem um clima de maior proteção. No período da noite as conversas carinhosas levam as relações para uma nova dimensão.