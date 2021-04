Horóscopo do Dia: previsões para quinta-feira, 22 de abril de 2021

Áries (21/03 a 20/04)

É momento de construir bases sólidas para o futuro. Investir em um empreendimento familiar pode ser um ótimo negócio hoje. As próximas semanas trazem maior estabilidade, conforto e segurança. No amor, procure resolver dúvidas com conversas sinceras e palavras doces. Valorize os vínculos que são importantes para você.

Touro (21/04 a 20/05)

Os caminhos em sua vida começam a se iluminar. Um novo ciclo de maior realização pessoal se inicia, aproveite para investir no futuro. Carreira e finanças movimentadas nas próximas quatro semanas e uma grande revolução pode começar em sua vida. O apoio de irmãos ou de autoridades é importante para dar seguimento aos planos.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O momento pede maior interiorização com sonhos revelados. Hoje, talvez, seja um daqueles dias que você prefira não falar e passe a observar melhor os acontecimentos que te cercam. Uma boa dica é investir em autoconhecimento, conhecer novas filosofias de vida e investigar os mistérios que te rondam. Confie nos seus sentimentos.

Câncer (21/06 a 22/07)

Seu comportamento começa a mudar a partir das novas amizades e atividades em grupo que desenvolve. Os questionamentos profundos e a busca por um sentido maior para a vida despertam o interesse pela espiritualidade. Pense no futuro e observe os pequenos gestos de carinho das pessoas próximas para fortalecer os vínculos afetivos.

Leão (23/07 a 22/08)

Sua visibilidade profissional está em evidência, aproveite para aumentar a popularidade e inovar a carreira. Uma oportunidade de expansão profissional pode chegar de maneira inesperada. Nos relacionamentos é momento de se fazer ouvir e tomar a iniciativa. Exponha-se mais e colha os louros do sucesso.

Virgem (23/08 a 22/09)

As redes sociais podem trazer maior prestígio e relevância para sua vida. Supere a timizes e contribua efetivamente com os acontecimentos coletivos e causas sociais. Encontre maneiras diferentes de mostrar seus talentos. Os resultados podem ser surpreendentes e as portas do sucesso estão abertas.

Libra (23/09 a 22/10)

É hora de assumir um maior poder de liderança e fortalecer sua identidade. Reconhecer o valor próprio contribui efetivamente para conquistar maior relevância e firmar-se profissionalmente. O clima é favorável para mudar os conceitos de prazer e rever algumas escolhas. A estabilidade no futuro depende das relações de confiança que construímos hoje.

Escorpião (23/10 a 21/11)

O clima é favorável para que você experimente uma nova dimensão no amor, esse clima se estende também para a retomada de relações especiais. Não poupe os sentimentos nas conversas. É hora de construir bases fortes para melhorar as qualidades dos relacionamentos. Tenha uma atenção ainda maior com sua saúde, principalmente no momento que vivemos.

Sagitário (22/11 a 21/12)

O trabalho pede que você tenha soluções originais. Uma proposta inesperada pode chegar e um projeto inovador que tem tudo para dar certo pode cair no seu colo. É um bom momento para explorar novas ferramentas e testar novas tecnologias. As comunicações estão aceleradas hoje e respostas rápidas favorecem as parcerias.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

É hora de criar, desenvolver novos projetos autorais e movimentar as parcerias no âmbito profissional. A casa organizada contribui para um cotidiano mais alegre e agradável. Compromissos que envolvem investimentos financeiros podem ser adiados, use o tempo extra para pensar e tomar as melhores decisões. O amor traz carinho e surpresas hoje.

Aquário (21/01 a 19/02)

Os planos a dois e para o futuro ajudam a movimentar uma relação especial, seja só uma paquera ou um casamento já consolidado. O cotidiano fica ainda mais gostoso com o carinho da família. Novos conceitos de conforto se desenham quando você reformula os espaços. No amor é momento de ter maior atitude.

Peixes (20/02 a 20/03)

O dia começa com a cabeça rodeada de pensamentos negativos, afastes as angústicas com conversas com o par, com os filhos ou com amigos próximos. Informações preciosas sobre o trabalho dão empolgação com novos projetos. Aproveite o tempo livre para iniciar um curso ou pesquisar assuntos diferentes. É momento de resgatar relações especiais.