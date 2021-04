Horóscopo do Dia: previsões para sábado, 17 de abril de 2021

Áries (nascidos entre 21/03 e 20/04)

Sábado gostoso para relaxar, curtir uma série ou cuidar da casa. Solte sua imaginação e relaxe. A inspiração está elevada para a arte hoje. É momento de buscar mais sintonia com sua espiritualidade e ter maior compaixão nos relacionamentos. Volte a atenção para si hoje.

Touro (nascidos entre 21/04 e 20/05)

Troque ideias com amigos, pegue dicas de livros e filmes que irão contribuir com sua bagagem cultural. Ocupe seu tempo com tarefas úteis. É um bom dia para pensar em novos projetos financeiros e nos planos para a carreira. Organize suas ideias e encontre soluções práticas que ajudem no seu dia a dia.

Gêmeos (nascidos entre 21/05 e 20/06)

É momento de visualizar o que você quer para seu futuro. A sua missão está iluminada, assim como as possibilidades de maiores realizações profissionais. Avalie com sabedoria as propostas de amigos e os recursos que tem. O amor fala mais alto hoje, palavras carinhosas reforçam a confiança em relações amorosas.

Câncer (nascidos entre 21/06 e 22/07)

Novos objetivos profissionais podem ser determinados hoje, trace planos e crie estratégias para atingir seus desejos. O sábado amplia os horizontes para o futuro e enchem o coração de esperanças. Caso esteja só, é momento de avaliar suas expectativas e investir na troca de confidências para ampliar uma relação especial.

Leão (nascidos entre 23/07 e 22/08)

Desde o início da pandemia diversas mudanças ocorreram em você. É momento de fazer um balanço do período e trocar confidências com amigos. Amplie os vínculos especiais e compartilhe seus conhecimentos. Astral se mantém em alta quando cuidamos do espírito e contribuímos com a coletividade.

Virgem (nascidos entre 23/08 e 22/09)

O sábado chega com a amplificação das emoções no amor, a partir disso, crie um clima acolhedor em suas relações e planeje suas ações. Atividades físicas ajudam a manter a saúde em equilíbrio. Novos conceitos de alimentação também contribuem com seu bem estar. Não esqueça, movimente o corpo.

Libra (nascidos entre 23/09 e 22/10)

Olhe para si, e avalie, você nunca aprendeu tanto em tão pouco tempo. Nesse último ano a vida mudou bastante. É hora de você ser modelo e inspirar outras pessoas. Aproveite o poder de influência em alta. No amor, as conversas adotam um tom mais sério. Caso esteja só, é momento de se valorizar e só embarcar no que pode dar certo.

Escorpião (nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sintonia profunda e compaixão dão o tom para os relacionamentos amorosos neste sábado. Fortes emoções estão reservadas para hoje, sobretudo na sua vida íntima. Aproveite para trocar confidências e aproximar quem anda distante. Redobre os cuidados com a saúde e fique em casa.

Sagitário (nascidos entre 22/11 e 21/12)

É momento de expressar todo seu carinho e criar um clima de proteção em sua vida família. Deixe as pequenas diferenças de lado, o momento é de maior união. Aproveite para rever os conceitos de saúde e elimine os hábitos nocivos. Use sua gentileza para harmonizar as relações. Ideias de trabalho podem surgir hoje, anote.

Capricórnio (nascidos entre 22/12 e 20/01)

Familiares ou amigos próximos virão até você, é momento de acolher suas fragilidades. Atitudes solidárias hoje fazem a diferença nas relações. No amor, um clima carinhoso é criado através das conversas cheias de emoção. Aproveite parte do dia para organizar papéis, documentos e material de trabalho.

Aquário (nascidos entre 21/01 e 19/02)

É momento de rediscutir as ajudas financeiras, divida as responsabilidades com a família se for o caso. O dia pede que você olhe seus recursos e não tome decisões financeiras no calor da emoção. Confusões previstas relacionadas a dinheiro, fique de olho. Se necessário recolha-se e coloque a cabeça no lugar.

Peixes (nascidos entre 20/02 e 20/03)

Emoções à flor da pele fazem com que as conversas hoje atinjam fundo no coração. Ligue o radar para entender as necessidades da família e do par. Sentimentos amplificados trazem crises de ansiedade, evite as notícias negativas e cuide do seu equilíbrio meditando. Tome a atitude e resgate um amor antigo.