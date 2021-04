Horóscopo do Dia: previsões para segunda-feira, 12 de abril de 2021

Áries (nascidos entre 21/03 e 20/04)

Clareza nas escolhas e sobre quais caminhos seguir permeiam essa segunda-feira. Uma mudança de papel que traz maior autonomia está favorável nesta semana. Novas opções para empreender podem surgir no dia de hoje, observe.

Touro (nascidos entre 21/04 e 20/05)

É momento de aumentar sua fé e estabelecer uma ligação direta com sua espiritualidade. Milagres acontecem, tenha esperança nesta semana. Quando todas as portas estiverem fechadas, um novo caminho se abrirá e tornará as perspectivas financeiras mais positivas. A estabilidade chega com seu aniversário.

Gêmeos (nascidos entre 21/05 e 20/06)

Mudanças e um novo direcionamento na vida estão previstas para essa semana, observe os sinais. Amizades chegam com apoios significativos nessa fase de escolhas e planos de longo prazo. No amor, o clima de segurança aumenta, observe o momento importante que atravessa sua relação.

Câncer (nascidos entre 21/06 e 22/07)

Inicie a semana promovendo uma maior integração com a equipe de trabalho e aposte nas estratégias certeiras. Resistência para implementação de um novo projeto pode fazer parte da semana, estruture melhor. O amor vive uma fase de transformação, assuma uma posição de maior poder.

eão (nascidos entre 23/07 e 22/08)

Novas atividades que se iniciam hoje mudam o cenário e deixam um clima de positividade e otimismo. A semana traz oportunidades de inovação na carreira. Organize sua rotina e evite se expor demais. A fé é um ótimo caminho para enfrentar e afastar as angústias. Lembre-se: respeite seus limites.

Virgem (nascidos entre 23/08 e 22/09)

Os filhos ou o par levantam preocupações que podem impulsionar mudanças em sua vida, seja mudança física ou apenas de comportamento. É preciso fortalecer sua posição com atitude e atenção às relações no trabalho. É momento de subir mais um patamar na carreira.

Libra (nascidos entre 23/09 e 22/10)

Os medos e incertezas são resolvidos com conversas e acordos com a família. Chegou o momento de melhorar suas condições de trabalho e reformular espaços. Muita gente depende de você e você precisa assumir suas responsabilidades e acertar o rumo de sua vida.

Escorpião (nascidos entre 23/10 e 21/11)

A prioridade nesta segunda-feira é manter a saúde em equilíbrio. Evite os riscos desnecessários nesse momento de reclusão, a maioria das pendências se resolve pela internet ou por telefone. Nos relacionamentos evite o estresse desnecessário praticando a paciência e a tolerância.

Sagitário (nascidos entre 22/11 e 21/12)

É momento de cortar as despesas mais altas e resolver a sua vida financeira. Postura firme ajuda nas negociações. Os desafios são resolvidos com acordos e prazos mais extensos. Não aumente suas dívidas e nem gaste mais do que pode. No amor, é momento de encarar conversas delicadas.

Capricórnio (nascidos entre 22/12 e 20/01)

É necessário dividir melhor seu tempo e organizar seus espaços para tornar a rotina do dia a dia mais agradável. Defina o que é prioridade e monte uma lista de tarefas. Ressentimentos antigos podem ser curados hoje com conversas com a família. O projeto de vida deve ser reformulado a partir de resolução de assuntos financeiros.

Aquário (nascidos entre 21/01 e 19/02)

A segunda-feira chega tumultuada, mantenha-se centrada e cultive a paz interior e a calma. Seus sonhos estão cada vez mais perto, mesmo que a situação financeira esteja confusa. Uma nova relação poderá se firmar mesmo nesse momento de reclusão social, aposte em apoio mútuo e união.

Peixes (nascidos entre 20/02 e 20/03)

A pressão sobre a área financeira da sua vida pode ser aliviada através de acordos em família que fizer hoje. Uma amizade pode se afastar, mas outras podem se iniciar. Uma oportunidade para ganhar dinheiro extra pode aparecer mesmo sem que você saia de casa. Aposte no plano “B”.