Horóscopo do Dia: previsões para segunda-feira, 19 de abril de 2021

Áries (nascidos entre 21/03 e 20/04)

Hoje é dia de olhar com mais solidariedade para funcionários, amigos e pessoas que te cercam. Tenha sensibilidade e empatia ao longo de toda essa semana. É momento de pensar mais no coletivo que no individual. O bem comum é mais importante nesse momento, e a partir de suas decisões o futuro pode se desenhar de formas diferentes.

Touro (nascidos entre 21/04 e 20/05)

Dedicação máxima nesta semana, os esforços trarão recompensas, só não desanime diante dos obstáculos. É da sua natureza persistir, você sabe disso. Para acertar os rumos, mudanças e reestruturações deverão ser cogitadas. Conte com sua criatividade para encontrar soluções originais para problemas comuns.

Gêmeos (nascidos entre 21/05 e 20/06)

Olhar para o futuro traz incentivo suficiente para que você se dedique aos estudos. Procure por novas tecnologias ou comece cursos online. As amizades ficam mais fortes nesta semana. É momento de lutar pelo direito de todos. Você inicia uma nova fase de crescimento espiritual e de descobertas. Fique ligada nas dicas que os sonhos trazem.

Câncer (nascidos entre 21/06 e 22/07)

A semana reserva conquistas em sua carreira. É momento de alcançar as metas mais altas e investir com solidez no seu futuro. As mudanças profundas favorecem amizades e relacionamentos, posicione-se. Atitudes solidárias ajudam quando você para de pensar em si e pensa no coletivo.

Leão (nascidos entre 23/07 e 22/08)

A semana é positiva para desenvolver projetos inovadores e ampliar as opções de trabalho. Aproveite as conexões para abrir novos caminhos. Boas notícias de chegam de longe acalmam o coração. Apoie amigos e pense na coletividade para que todos possam ver as mesas luzes no fim do túnel.

Virgem (nascidos entre 23/08 e 22/09)

Um novo projeto no trabalho contribui para o fortalecimento das relações profissionais. É preciso manter a fé e confiar no futuro. Organize sua rotina, pois a semana cobrará mais iniciativa no trabalho e nos relacionamentos. Os sentimentos mais profundos também irão aproximar amizades.

Libra (nascidos entre 23/09 e 22/10)

Os relacionamentos amorosos vivem uma fase de maior segurança. É preciso criar um clima de união e confiança também no trabalho, para isso seja afetiva, respeitosa e solidária com as pessoas, não sabemos a dor do outro. A semana também traz aumento na responsabilidade, tire o coelho da cartola e surpreenda todos.

Escorpião (nascidos entre 23/10 e 21/11)

Aposte nos exercícios físicos para começar a semana com a corda toda e aumentar os índices de saúde e segurança. Siga as orientações médicas e não corra riscos. É preciso valorizar cada detalhe do seu dia, por mais simples que ele seja. No amor, aproveite para traçar novos planos e resgatar sentimentos esquecidos.

Sagitário (nascidos entre 22/11 e 21/12)

Hoje é dia de tomar a iniciativa, acelerar as comunicações de trabalho e abrir caminhos para o sucesso. Confie no seu poder de negociação, os resultados serão positivos. Nos relacionamentos é momento de quebrar barreiras investindo em conversas inspiradoras e com atitude.

Capricórnio (nascidos entre 22/12 e 20/01)

Soluções rápidas para imprevistos financeiros fazem parte desta segunda-feira. Aproveite a semana para organizar melhor seus investimentos, talvez seja hora de dar uma nova direção para seu dinheiro. Faça acordos e busque o entendimento com a família. O amor traz surpresas reveladoras.

Aquário (nascidos entre 21/01 e 19/02)

A rotina pode causar cansaço hoje, por isso, reinvente a maneira de fazer as coisas ou faça coisas diferentes. A agitação, festas e reunião de amigos deixam saudade, diminua esse sentimento conversando por mensagens. Caso sinta falta de alguém para dividir sonhos, a internet pode trazer um amor que chega para ficar.

Peixes (nascidos entre 20/02 e 20/03)

Comunicações abertas nesta semana permitem que você descubra novidades e renove seus conceitos. É momento de mudar a maneira de pensar e rever padrões de consumo. Aposte nas soluções criativas para equilibrar sua vida financeira. É momento de diminuir as despesas. Clima carinhoso e de harmonia no amor.