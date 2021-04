Horóscopo do Dia: veja as previsões para hoje, 24 de abril de 2021

Áries (21/03 a 20/04)

Aproveite o sábado para ampliar sua presença nas redes sociais, o dia favorece a comunicação. As conversas emocionadas fortalecem e intensificam os relacionamentos. Procure somar forças com amigos e engaje-se em causas sociais. No amor vive um clima de maior entendimento.

Touro (21/04 a 20/05)

O sábado começa com perspectivas financeiras positivas, o que cria um clima de otimismo que se estende por todo o final de semana Aproveite para abastecer a casa e planejar seu orçamento. Some recursos com parceiros de trabalho e de vida para manter a estabilidade. Apoie membros de sua família.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Muitas emoções e sentimentos contraditórios podem vir acompanhados neste sábado. A pandemia traz momentos de dor e compaixão com aqueles que sofrem com esse período. É preciso renovar sua fé investindo em autoconhecimento. Ligue-se com seu lado espiritual e espalhe boas energias por onde passar.

Câncer (21/06 a 22/07)

O sábado preguiçoso está favorável para dormir um pouco mais e relaxar, avaliando sonhos e buscando respostas existenciais. Novos relacionamentos podem causar insegurança, mas movimentam a vida com novas esperanças. O amor vive o tempo de espera de expectativas. Deixe a imaginação solta.

Leão (23/07 a 22/08)

O carinho dos amigos é fundamental para o seu dia, procure interagir mesmo que seja só virtualmente. Some suas forças e participe de causas solidárias. Aproveite o dia para reformular o que não vai de encontro com sua visão de mundo e ajuste seus planos. Mesmo nesse momento de limitações o sucesso está próximo.

Virgem (23/08 a 22/09)

As relações profissionais e projetos de trabalho movimentam o sábado. Aumente a exposição hoje e explore seus talentos pessoais. Aposte em atividades diferentes. Área da carreira aberta hoje permite que você amplie sua popularidade e abra novas portas. É momento de investir no seu futuro.

Libra (23/09 a 22/10)

É momento de maior união e confiança nos parceiros que a vida te trouxe. Aprofunde o tom das conversas com membros da família e fortaleça os vínculos especiais. As notícias de longe tocam o coração. Crie empatia e transmita esperança para todos que tiver contato hoje. No amor, você vive um momento de cura e união.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Os sentimentos mais profundos vêm à tona hoje, e envolvem a família e uma relação especial. É momento de criar um clima amoroso e trocar confidências nas relações hoje. O passado pode esclarecer certos mistérios. O sábado também pedirá privacidade para que cuide da sua saúde. Sentimentos amorosos renovados hoje.

Sagitário (22/11 a 21/12)

O amor desperta o sábado com um clima romântico e envolvente, ideal para fazer planos, discutir ideias e compartilhar os sonhos. Acolha as inseguranças das pessoas próximas com carinho e atenção. A vida segue um movimento ascendente. Para diminuir a ansiedade aposte nos exercícios físicos.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Movimente o sábado tornando a rotina da casa mais gostosa. Aventure-se na cozinha experimentando novas receitas e conquiste todos que te cercam. Os detalhes estéticos também contribuem com sua saúde. Novidades no núcleo familiar aquecem o coração. É momento de encontrar soluções para baixar os custos de vida.

Aquário (21/01 a 19/02)

O amor chega com momentos deliciosos e divertidos com a família ou com o par neste sábado. É momento de inventar brincadeiras e demonstrar seu carinho. Ative a criatividade e experimente tarefas diferentes. É possível mudar a rotina sem sair de casa e fazer as mesmas coisas de sempre de maneiras diferentes.

Peixes (20/02 a 20/03)

Hoje sua casa amanhece com um clima agradável e carinhoso. Aproveite o dia para dar um toque pessoal à decoração dos seus espaços, curtir a família e lembrar de histórias do passado. Caso tenha saudade aproveite para mandar mensagens e surpreender. Os valores afetivos estão claros e o amor vive com maior sintonia.