Horóscopo: previsões para hoje, sábado, 03 de abril de 2021

Áries (nascidos entre 21/03 e 20/04)

As comunicações hoje ganham um tom mais sério, e notícias precisas podem causar um impacto. Aumento a responsabilidade social e a solidariedade. Amigos podem contribuir para o desenvolvimento. No amor é momento de trazer maior estabilidade e somar forças para enfrentar a fase complicada.

Touro (nascidos entre 21/04 e 20/05)

O sábado começa com uma maior perspectiva de estabilidade financeira. É hora de pensar no seu futuro e economizar os recursos. Aproveite o dia para fazer planos a dois e aproveite o tempo em casa para se fortalecer e fortalecer a relação especial. Não deixe de expressar o que sente.

Gêmeos (nascidos entre 21/05 e 20/06)

Combata o baixo astral com cuidados com sua beleza. Neste sábado procure dicas para melhorar o visual e destacar suas belezas naturais. Evite conversas angustiantes e imprima maior leveza aos seus relacionamentos. É momento de sonhar com um futuro melhor e emanar positividade.

Câncer (nascidos entre 21/06 e 22/07)

Para melhorar o clima no isolamento social, aposte em música, arte, gastronomia caseira e fotografia. Essas mudanças de comportamento fazem de ti uma pessoa mais centrada. Não se preocupe com sua carreira hoje, o sucesso está a caminho. Aproveite o dia e refresque a cabeça.

Leão (nascidos entre 23/07 e 22/08)

Aumente o clima de proteção dando atenção aos amigos e criando ambientes de apoio mútuo, todo mundo está um pouco quebrado. Empatia em alta nas conversas hoje, fortaleça as amizades e aumente a sintonia com o seu “eu” espiritual. Mantenha o coração tranquilo.

Virgem (nascidos entre 23/08 e 22/09)

O sábado traz conexões profissionais em alta, aproveite-se disso. Olhe em direção ao seu futuro e consolide sua carreira, se caso for, inicie um novo projeto no trabalho. As alianças feitas hoje trazem motivação e segurança. Evite alimentar o negativismo, você irá superar os desafios impostos através de sua eficiência. Tire parte do dia para descansar e cuidar de si.

Libra (nascidos entre 23/09 e 22/10)

Tire o sábado para conferir as informações que chegam de amigos, pesquise sobre temas que não conhece e forme sua opinião embasada em dados reais de fontes confiáveis. É preciso determinação para atingir metas maiores. Não se contamine com pessoas tóxicas. Amor vive um momento de união.

Escorpião (nascidos entre 23/10 e 21/11)

Aproveite o início do sábado para focar no trabalho e nos planos que tem para seu futuro. O tempo que passa em casa pode ser produtivo, principalmente para atividades criativas. Observe as demandas familiares e reserve o fim da tarde e à noite para fazer o que gosta. No amor, evite o ciúmes.

Sagitário (nascidos entre 22/11 e 21/12)

Moral levantada em virtude das informações preciosas que chegaram por acaso hoje. Mesmo em tempos difíceis os caminhos se abrem e apontam um norte para seu futuro. Lembre-se que mudar de opinião ou de estratégia é normal. Compromisso sério e estabilidade marcam as relações amorosas hoje.

Capricórnio (nascidos entre 22/12 e 20/01)

No período da manhã e por boa parte do dia, talvez você prefira manter a privacidade. O distanciamento ajuda a planejar as ações, mudanças e tomar as melhores decisões financeiras. Aproveite esse momento para rever seu projeto de vida. Durante a noite o cenário se torna otimista e notícias de longe enchem o coração de esperança.

Aquário (nascidos entre 21/01 e 19/02)

O sábado traz um clima convidativo para a intimidade, curta esse momento. O amor vive em uma nova dimensão com mensagens e conversas carinhosas, pondo fim as confusões recentes. Tenha firmeza em suas opiniões e não negocie com o que não acredita. Reserve parte do sábado para cuidar da saúde e da sua beleza.

Peixes (nascidos entre 20/02 e 20/03)

O clima gostoso que vive em casa inspira projetos de trabalho. Aproveite para desenvolver projetos autorais, exercite o empreendedorismo e crie um plano B para sua vida e seus rendimentos. Um amor do passado pode voltar a cena e surpreender, caso esteja só. No geral o amor chega com mais emoção e romantismo hoje.