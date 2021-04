Joana Prado, conhecida como a Feiticeira do Programa H (1996-1999), se envolveu na noite de terça-feira (6) em um grave acidente de carro nos Estados Unidos, onde vive com seu marido, o lutador de UFC Vitor Belfort, e seus três filhos. Em relato publicado no Instagram nesta quarta (7), ela contou as consequências da batida.

“Ontem a gente teve um acidente de carro horrível. Mas, graças a Deus, estamos bem. Eu só tive algumas fraturas no pé, alguns cortes e alguns machucados leves. A Kika [filha do casal que estava no veículo no momento] também está bem, graças a Deus”, explicou a modelo.

Joana Prado continuou: “Infelizmente, a mulher que bateu no nosso carro estava embriagada, tinha usado drogas. Inclusive, algumas substâncias, e garrafas de bebida alcoólica foram encontradas no carro dela. Quando a gente saiu do hospital, à meia-noite, ela ainda estava inconsciente. Os médicos não sabiam se ela ia sobreviver ou não”.

Por fim, a eterna Feiticeira fez um apelo: “Meu recado para você é: não beba e dirija. Não use droga nunca. Tenha amor à sua vida e amor ao próximo e agradeça a Deus sempre pelo cuidado dele”.

Confira abaixo o relato de Joana Prado sobre o acidente e também o vídeo mostrando como ficou o seu carro após a batida:

