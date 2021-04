Hotel Transilvânia 4 ganha título oficial e nova data de estreia; veja · .

A Sony Pictures Animation anunciou o título oficial do quarto filme da franquia Hotel Transilvânia. O novo longa protagonizado pelo Drácula levará o subtítulo de Tranformania. A produção também teve sua data de estreia antecipada e chegará aos cinemas em 23 de julho.

Inicialmente, a sequência chegaria às telonas em 22 de dezembro do ano passado, mas foi adiada por conta da pandemia da Covid-19. Depois, o estúdio anunciou que a animação seria lançada em 6 de agosto.

De acordo com o site Deadline, a Sony está aproveitando as lacunas de estreias no verão norte-americano e, por isso, antecipou a estreia de Hotel Transilvânia 4 para julho nos Estados Unidos.

O filme vai mostrar a continuação da animação em que o vampiro Drácula viaja com seus amigos em um cruzeiro, presente de sua filha por ter notado seu pai cabisbaixo e solitário.

A história colocará um ponto final na franquia que começou em 2012. O elenco de voz original tem nomes como Adam Sandler, Selena Gomez, Andy Samberg e David Spade.