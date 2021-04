Hott responde sobre possível novo adiamento

Em mais uma transmissão ao vivo no seu perfil do Instagram, o diretor-executivo da Polícia Rodoviária Federal, José Hott, comentou sobre um possível novo adiamento do concurso PRF.

Perguntado por um seguidor, Hott respondeu: “Não adianta achar, pessoal. A gente tem que trabalhar com informação a parti de dados concretos. O dado concreto hoje é que o cronograma está divulgado conforme o edital publicado. Provas dia 9 de maio, estamos chegando perto de 30 dias para a prova. A gente segue acompanhando o cenário”.

Para o diretor-executivo, a vacinação contra a Covid-19 está avançando e isso pode ajudar para que a data seja mantida. “Já são mais de 40 milhões de doses distribuídas pelo Brasil afora”, comenta Hott, lembrando que os policiais começaram a entrar nos planos de vacinação. Ele ainda disse que acredita em “melhora do cenário” na medida em que as vacinas são aplicadas.

Vale lembrar que o concurso PRF está com inscrições abertas para candidatos com deficiência. O interessado deve procurar o site do Cebraspe para se cadastrar no certame, que já tem mais de 304 mil inscritos.

De acordo com cronograma mais recente, divulgado após o adiamento das provas de 28 de março, a primeira turma do Curso de Formação Profissional deve começar suas atividades na UniPRF em 24 de setembro de 2021.

Ainda há enorme expectativa para que excedentes sejam convocados em 2022. O órgão e o governo federal já demonstraram interesse em convocar pelo menos 2 mil novos policiais ao fim deste certame.

Resumo concurso PRF

Banca : Cebraspe

: Cebraspe Vagas : 1.500 (+ 500 excedentes em 2022)

: 1.500 (+ 500 excedentes em 2022) Cargos : Policial Rodoviário Federal

: Policial Rodoviário Federal Escolaridade : nível superior

: nível superior Salários : iniciais de R$ 9.899,88

: iniciais de Inscrições : 25 de janeiro até 12 de fevereiro – reaberta até 6/4 para PCDs.

: 25 de janeiro até 12 de fevereiro – reaberta até 6/4 para PCDs. Taxa de inscrição : R$ 180

: R$ 180 Data da prova : 9 de maio

: 9 de maio Link do edital

Cursos completos

Saber fazer revisões é fundamental no seu ciclo de estudos. Em poucos minutos, o professor Ronaldo Fonseca te dá uma dica de como organizar as suas:

Assinatura Ilimitada

Prepare-se para a sua aprovação de maneira mais ágil, enxuta e completa com o incrível PDF 2.0: fruto da parceria entre Direção e Qconcursos, a plataforma proporciona uma nova experiência em estudos para concursos, totalmente integrada, com tecnologia avançada e que te dará a segurança de estar a cada dia mais próximo do seu sonho.

Quer ficar por dentro de todas as novidades sobre editais de concurso público? O Direção Concursos preparou um grupo no Telegram com as principais notícias policiais. Clique aqui e participe!

As principais notícias do mundo dos concursos públicos em um lugar. Conheça o canal Direção News e se inscreva: clique aqui e confira!