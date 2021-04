House Of The Dragon: Fabien Frankel entra no elenco da série

A série House of the Dragon, spin-off de Game Of Thrones, da HBO, adicionou o ator Fabien Frankel ao elenco em um papel importante.

Frankel será Sor Criston Cole. De Dorne, ele é o filho do criado do Senhor de Blackhaven. Cole não tem direito à terras ou títulos. Tudo o que ele tem em seu nome é sua honra e sua habilidade com a espada.

O ator se juntará aos membros do elenco previamente anunciados Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best e Sonoya Mizuno na produção que servirá como prequela da série original. A série também contará com Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith e Emma D’Arcy.

House Of The Dragon: mais detalhes sobre o spin-off de Game Of Thrones

Baseado em “Fogo & Sangue”, de George R. R. Martin, House of the Dragon se passa 300 anos antes dos eventos de Game Of Thrones e conta a história da Casa Targaryen.

(HBO/Reprodução)Fonte: HBO

O enredo girará em torno de cinco personagens principais: Rei Viserys Targaryen (Considine), Alicent Hightower (Cooke), Princesa Rhaenyra Targaryen (D’Arcy), Príncipe Daemon Targaryen (Smith) e Lord Corlys Velaryon (Toussaint). O último, conhecido como Serpente do Mar, se torna Mão da Rainha Rhaenyra Targaryen durante a Dança dos Dragões.

House Of The Dragon foi cocriada por Martin e Ryan Condal. O roteiro do piloto foi escrito por Condal, que também atua como coshowrunner ao lado do veterano do GoT, Miguel Sapochnik, diretor dos episódios. Martin, Condal e Sapochnik são produtores executivos ao lado de Sara Lee Hess, Vince Gerardis e Ron Schmidt.

Frankel já havia aparecido ao lado da estrela de Game of Thrones, Emilia Clark, em Uma Segunda Chance para Amar. Ele também atuou em NYPD Blue.

A produção da temporada de 10 episódios de House Of The Dragon deve acontecer ainda esse ano para estrear em 2022 na HBO.