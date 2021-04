How I Met Your Mother: Josh Radnor fala sobre final polêmico da série

O final da série da longa sitcom da CBS, How I Met Your Mother, foi um dos episódios mais controversos da TV americana. Josh Radnor, ator que protagonizou a comédia, tem uma teoria sobre o porquê disso.

A série, que durou de 2005 a 2014, havia filmado seu final com bastante antecedência, já que os atores que viviam os filhos do Ted envelheceriam na vida real. Isso significa que o conceito inicial, no qual o público conheceria a Mãe pouco antes de descobrir que ela havia morrido, já estava embutido no final.

(CBS/Reprodução)Fonte: CBS

Sobre a reação negativa dos fãs, Radnor disse: “A raiva é uma emoção mais fácil do que a tristeza. As pessoas ficavam mais à vontade estando com raiva do que tristes. Elas estavam tristes porque seu programa favorito estava terminando e elas estavam tristes por não ter terminado do jeito que elas queriam”.

Embora seja provável que nem todos os fãs concordem com sua interpretação dos eventos, quase todos os finais de séries grandes dos últimos anos têm sido calorosamente debatidos entre seus fãs, como Game of Thrones e Arrow.

No entanto, muitos fãs argumentam que o final, que foi escrito antes do desenvolvimento da série, já não se encaixava mais com o amadurecimento do enredo e de seus personagens. De acordo com essa teoria, Ted ficar com Robin era o que o público queria nas primeiras três temporadas, mas assim que ela começou um relacionamento com Barney, uma boa parte do público mudou de ideia.

Outros ainda se apaixonaram genuinamente pela mãe, Tracy, interpretada por Cristin Milioti, fazendo com que sua morte súbita e trágica parecesse um conceito que poderia ter sido melhor apresentado desde o início.

How I Met Your Mother está atualmente disponibilizada no catálogo brasileiro do Amazon Prime Video.