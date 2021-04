HST e Pagar.me reúnem oferecem vagas de emprego em diversas áreas

As empresas HST e Pagar.em estão com processos seletivos abertos para novas vagas de emprego em diversas funções e localidades do Brasil.

A HST, especializada em tecnologia da informação para o ecossistema de pagamentos, está com mais de 20 vagas abertas para o Brasil. As oportunidades abertas são para diversas áreas de atuação, como gestão, desenvolvimento e vendas. A empresa vem trabalhando em regime remoto desde o início da pandemia e profissionais de todas as regiões do Brasil e exterior podem se candidatar.

As oportunidades são para profissionais de diversas áreas, sendo que a maioria delas são para os times de engenharia, com foco em desenvolvimento (front-end, back-end, mobile), dados, devops e teste. A empresa também procura por talentos nas áreas de operações, monitoramento e compliance.

Já a Pagar.me, empresa do Grupo Stone Co. focada em tecnologia de pagamentos digitais, tem atualmente 30 vagas abertas nas áreas comercial e tecnologia.

As vagas contam com salário fixo, mais variável relacionada ao cumprimento de metas, no caso dos profissionais da área comercial. Além disso, a empresa oferece vale-alimentação e refeição, vale-transporte, seguro saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio-creche e auxílio-academia.