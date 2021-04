Hudson, Jean, Tréllez e mais 11 emprestados viram assunto no São Paulo e saídas passam por Crespo; contratos entram em pauta

Neste início de temporada, um dos emprestados pelo São Paulo acertou seu retorno ao clube e, assim como os demais atletas, será avaliado por Crespo no CT da Barra Funda. Trata-se do meia Everton Felipe, que disputou o último Brasileirão pelo Atlético-GO, assim como o goleiro Jean. O jogador tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2022 e pode ser aproveitado pela nova comissão técnica.

Jean, Júnior Tavares e Hudson, por outro lado, foram emprestados mais uma vez. O presidente entende que nesse tipo de caso é melhor consultar Crespo antes de tomar alguma decisão precipitada. A reportagem do blog ‘Arquibancada Tricolor’ reuniu, na noite da última 3ª (6), todos os jogadores negociados por empréstimo no São Paulo. Alguns deles, inclusive, tiveram suas respectivas situações atualizadas.

Denis Junior (goleiro) – emprestado ao Bahia até o final de 2021. A situação do jogador no São Paulo ainda está indefinida, já que a direção optou pelo negócio visando a experiência adquirida no período de contrato.

Jean (goleiro) – emprestado ao Cerro Porteño, do Paraguai, até o ano que vem. A acusação de agressão contra a sua esposa pesou na decisão da diretoria e a permanência do goleiro no SPFC é improvável.

Júnior Tavares (lateral-esquerdo) – emprestado ao Sport e com contrato no São Paulo até o fim de 2021.

Lucas Kal (zagueiro) – emprestado ao CD Nacional, de Portugal. O acordo é válido até o final da temporada 20/21, em 30 de junho de 2021.

Marcos Júnior (volante) – emprestado à Ponte Preta até o fim de 2021.

Rafael (volante) – emprestado ao Santo André até o final do ano. O mesmo também passou por Cuiabá e Brasil de Pelotas.

Hudson (volante) – com contrato válido até o final deste ano, o experiente volante de 33 anos, voltou a ser emprestado ao Fluminense e está fora dos planos de Crespo.

Tchê Tchê (meia) – emprestado ao Atlético-MG até maio de 2022.

Pedro Oliveira (meia) – emprestado ao Louletano, de Portugal. O vínculo do atleta no Tricolor é válido até o fim de junho deste ano.

Danilo Gomes (atacante) – emprestado ao Atlético-GO até o fim de 2021 para ganhar mais rodagem e experiência.

Gabriel Novaes (atacante) – artilheiro do Soberano na Copinha de 2019, com 10 gols marcados, o jogador também está emprestado ao Bahia, assim como o goleiro Junior

Toró (atacante) – emprestado ao Sport até o fim de 2021. O contrato do artilheiro no São Paulo se encerra em dezembro do ano que vem.

Helinho (atacante) – emprestado ao Red Bull Bragantino e, provavelmente, deve ser adquirido pelo clube do interior de forma definitiva nos próximos meses.

Tréllez (atacante) – assim como Toró e Júnior Tavares, o colombiano também está emprestado ao Sport. O acordo com a equipe de Recife é válido até o final do ano.