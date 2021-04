Hulk “abafa” polêmica com gols e joga responsabilidade sobre posição para Cuca no Galo

O atacante Hulk “abafou” em grande estilo a polêmica com Cuca no Atlético. Após ‘trocar farpas’ com o treinador no último final de semana, após o confronto com o Athletic, pelo Campeonato Mineiro, o camisa 7 foi decisivo para a primeira vitória do Galo na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2021, contra o América de Cali, por 2×1.









Na noite da última terça-feira (27), depois de iniciar no banco de reservas, Hulk entrou na vaga de Eduardo Vargas logo no retorno para o segundo tempo e decidiu a partida em pouco tempo. Primeiro, o atacante converteu pênalti para abrir o placar. Logo depois, recebeu grande assistência de Savarino para fazer o segundo.

“Independente dos gols que eu fiz hoje, eu ia entrar na mesma, dando o meu melhor. Claro que, sempre o professor pode contar, com a minha ajuda dentro de campo, e fora de campo também. Eu entro para dar o melhor, para ajudar meus companheiros, para ajudar meu time, não ia ser diferente. Os gols vieram para coroar, e como eu falei, o objetivo é estar aproveitando, estar desfrutando, e estar dando o meu melhor a cada jogo para ir crescendo junto com o grupo“, Hulk, em coletiva.

Hulk: decisivo na Libertadores (Foto: Pedro Souza / Atlético / Divulgação)



De olho em uma vaga no time titular, Hulk descartou escolher posição e jogou a responsabilidade para Cuca. O atacante se colocou à disposição da comissão técnica para jogar em mais de uma função, visando seguir ajudando o Galo. O próximo compromisso será Tombense, sábado (1), pelas quartas de final do Campeonato Mineiro. Na sequência, a equipe recebe o San Lorenzo, na terça-feira (4), pela Libertadores.

“Eu acho que eu consegui fazer o que o professor Cuquinha pediu, junto com o Cuca. Pude ajudar meus companheiros. Quem vai decidir aonde eu vou jogar é o professor. Como eu falei, vou continuar trabalhando, a cada dia, a cada treino, cada jogo, para buscar meu melhor nível e poder ajudar o time do Atlético“, completou Hulk.