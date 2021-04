Hulk apavora Pottker no vestiário e vídeo capta tudo: “Você é covarde, juvenil do c***, vai otário “

No último domingo (11), foi disputado o clássico centenário entre Atlético e Cruzeiro. Nos minutos finais da partida, que acabou com a vitória do Cruzeiro por 1 a 0, o clima ficou tenso, resultando na expulsão de Hulk e William Pottker. Segundo o árbitro, Paulo César Zannovelli, Pottker foi expulso direto por “segurar seu adversário pela camisa e arranhá-lo no peito”. Já Hulk por “revidar o arranhão feito pelo seu adversário com braçada nas costas” do atacante do Cruzeiro. Tais relatos foram escritos na súmula da partida.









Os cartões vermelhos foram levantados para os atacantes aos 46min do segundo tempo. As agressões não pararam no gramado. Os jogadores desceram para o túnel se estranhando e, não fossem os estafes dos clubes, certamente chegariam às vias de fato.

Hulk explodiu, a ponto de chamar Pottker para trocar socos: “Você é covarde. Pega de frente. Juvenil do c***. Vai, mané, otário. Tu é homem dentro do campo. Chega a ser homem aqui fora do campo”, bradou o atacante do Galo, em fúria.

Pottker saiu para o lado do vestiário do rival esbravejando e fazendo insinuações sobre a vida pessoal de Hulk. Pelo ocorrido, ambos os jogadores serão julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais e a suspensão pode ser maior que a determinada pelas situações automáticas de gancho em caso de cartão.