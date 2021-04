Hulk “bagunça” escalação do Atlético para estreia na Libertadores; Zaracho deve seguir no banco e Massa não aprova

A fase de grupos da Libertadores terá início nesta quarta-feira (21) para o Atlético em Caracas, na Venezuela. Em busca do bicampeonato da competição mais importante do continente, o time comandado por Cuca estreia no Grupo H contra o Deportivo La Guaira, a partir das 19h (horário de Brasília). A chave do Galo ainda é composta pelo Cerro Porteño, do Paraguai, e o Deportivo Cali, da Colômbia.









Mesmo que, no último final de semana, o Atlético tenha vencido o Boa Esporte pelo Campeonato Mineiro, o time não inspira confiança para a Massa até aqui na temporada 2021. Em várias entrevistas, Cuca já deu cutucadas nos críticos quanto a seu trabalho e garante que o Galo irá estrear com o pé direito na Libertadores em solo venezuelano.

Em busca de uma equipe mais coesa para o principal desafio da temporada, Cuca deve promover mudanças na equipe em relação ao jogo contra o Boa. No meio de campo, o técnico tem sido cobrado pela torcida para utilizar Zaracho, que passou a perder espaço desde a sua chegada. Tchê Tchê, recém contratado, foi titular nos últimos dois compromissos do Estadual.

Zaracho deve continuar no banco do Atlético para estreia na Libertadores (Foto: Pedro Vilela/Getty Images Brasil)



O equatoriano Alan Franco sequer viajou a Caracas, o que também fica muito mal explicado para a torcida atleticana. Nem mesmo a presença do volante no próximo jogo do Mineiro serve para acalmar os mais exigentes da Massa.

Na defesa, Igor Rabello foi preservado no final de semana e deve retornar contra o La Guaira. No ataque, a presença ou não de Savarino ainda é um grande ponto de interrogação. No final de semana, o atacante, com desconforto muscular, não atuou diante do Boa. Hulk pode entrar como titular nessa alternativa.

A provável escalação do Atlético deve ser:

Everson; Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Arana; Allan, Tchê Tchê e Nacho Fernández; Savarino (Hulk), Vargas e Keno.