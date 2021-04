Hulk dá show e Atlético-MG vence América de Cali na Libertadores

A noite desta terça-feira guardou uma grata surpresa ao torcedor do Atlético-MG: a primeira ótima atuação de Hulk pelo clube mineiro. O Galo recebeu e venceu o América de Cali por 2 a 1 no Mineirão pela Libertadores e contou com dois gols de sua maior contratação para a temporada. A partida que começou às 19h15 (de Brasília) também contou com grande participação de Zaracho.

Com o resultado, o Atlético-MG assume a liderança do grupo H, com 4 pontos somados em dois jogos. O América de Cali perde a segunda na competição e segue na lanterna do grupo, sem somar pontos.

Na próxima terça-feira, o Atlético-MG recebe o Cerro Porteño no Mineirão, em jogo válido pela terceira rodada do torneio. A partida acontece às 19h15 (de Brasília). Na quinta-feira, é a vez do América de Cali visitar o La Guaira no Estádio Olímpico de Caracas, às 23 horas.

O jogo – Mesmo fora de casa, o América de Cali iniciou o primeiro tempo jogando de maneira segura e desarmando as melhores chances do Atlético-MG, sem correr perigo. Isso começou a mudar aos 23 minutos, quando Savarino cobrou falta na área dos visitantes e Guilherme Arana desviou de cabeça. A bola acertou a trave do goleiro Graterol.

Aos 31 minutos, foi a vez de Keno chutar colocado e no cantinho, mas Graterol estava atento e conseguiu fazer ótima defesa, evitando que o Galo abrisse o placar no Mineirão. Ainda deu tempo de Tchê Tchê chegar com perigo mais uma vez pelo Atlético-MG, aos 41 minutos. O camisa 37 recebeu passe de Savarino e chutou forte de fora da área, mas errou a pontaria.

Para o segundo tempo, Cuca promoveu a entrada de Hulk no lugar de Vargas, para jogar mais centralizado no ataque. Logo no primeiro minuto, ele já levou perigo ao gol dos visitantes em jogada pelo fundo do campo.

Melhor jogador do Galo em campo, Zaracho acabou se lesionando e precisou ser substituído por Nathan, que entrou pra mudar o rumo do jogo. Logo no seu primeiro lance, o meia lançou Hulk, que sofreu pênalti cometido por Graterol. O camisa 7 cobrou e, aos 13 minutos, abriu o placar para os donos da casa.

O Atlético-MG não estava satisfeito e seguiu fazendo pressão, que resultou no segundo gol de Hulk. Dessa vez, ele recebeu ótimo passe de calcanhar de Savarino e ampliou a vantagem, aos 17 minutos. Mesmo jogando muito melhor que os visitantes, o Galo vacilou na saída de bola aos 31 minutos e deixou Luís Sánchez diminuir a diferença. Ainda deu tempo de Nathan cometer falta duríssima e ser expulso do jogo, já nos acréscimos.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 1 AMÉRICA DE CALI

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 27 de abril de 2021, terça-feira

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Daniel Fedorczuk (URU)

Assistente: Richard Trinidad (URU) e Martin Soppi (URU)

Cartão Amarelo: Carrascal, Arrieta e Kevin Andrade (América de Cali); Júnior Alonso, Franco e Hulk (Atlético-MG)

Cartão Vermelho: Nathan (Atlético-MG)

GOLS:

Atlético-MG: Hulk, aos 13 e aos 17 minutos do 2º tempo

América de Cali: Luís Sánchez, aos 31 minutos do 2º tempo

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Igor Rabello, Júnior Alonso e Arana; Tchê Tchê, Zaracho (Nathan) e Nacho Fernández (Marrony); Savarino (Dodô), Keno (Franco) e Vargas (Hulk).

Técnico: Cuca

AMÉRICA DE CALI: Graterol; Arrieta, Kevin Andrade, Ortiz e Héctor Quiñónes; Carrascal (Luis Sánchez), Luis Paz e Cabrera (Ureña); Murillo (Moreno), Aldair Rodríguez (Cambindo) e Vergara.

Técnico: Juan Cruz Real