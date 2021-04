Hulk desabafa após decidir na Libertadores e põe ponto final em polêmica com Cuca: “Não falei para desrespeitar”

O Atlético conta com um grande investimento para conseguir ser um dos protagonistas do futebol brasileiro, hoje ao lado de Flamengo e Palmeiras. Mesmo com contratações de peso e de nível mundial, o Galo ainda não conseguiu engrenar. Sob o comando de Jorge Sampaoli, o time mineiro até que “ameaçou” deslanchar, mas o técnico argentino pediu demissão.









Com Sampaoli fora, a alternativa da diretoria atleticana foi o retorno de Cuca, técnico campeão da Libertadores de 2013. Apesar da rejeição da torcida, a direção bancou o treinador, que também não consegue colocar o Atlético no caminho do bom futebol. Além do rendimento abaixo do esperado, desentendimento com jogadores vem marcando o trabalho do treinador.

No último final de semana, após a vitória diante do Athletic, pelo Campeonato Mineiro, Hulk cobrou publicamente mais minutos em campo – nos últimos jogos o camisa 7 vem ficando no banco. Em resposta, Cuca rebatou dizendo que a minutagem é dada de acordo com o desempenho de cada um. Nesta terça-feira (27), o atacante colocou “panos quentes” no caso.

“Futebol é isso. Cada dia é uma nova história. Não falei nada para desrespeitar o Cuca. Eu me cobro demais no dia a dia. Graças a Deus consegui entrar em campo e ajudar os meus companheiros nessa vitória”, desabafou Hulk depois de marcar duas vezes e garantir a vitória do Galo por 2 a 1 diante do América de Cali, da Colômbia, pela Libertadores.

Em campo, Hulk mostra que merece ser titular. Em campo, Tchê Tchê não justifica sua escolha. — Sr. Omar (@GiscardRichard)

Internamente, o desentendimento entre Hulk e Cuca precisou da intervenção da diretoria atleticana, que procurou contornar a situação antes que virasse algo maior. A torcida pede o atacante entre os onze iniciais, assim como a saída de Tchê Tchê do time titular. O técnico não atende nenhuma das solicitações, assim aumentando a pressão da Massa.