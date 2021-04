Hulk desabafa por falta de sequência de jogos e cutuca Cuca: “desde que chegou, não estou tendo isso”

Neste sábado (24), o Atlético venceu o Athletic por 1 a 0 na última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. Cuca escalou um Galo alternativo, praticamente composto por jogadores reservas. O atacante Hulk, que chegou há pouco tempo ao Alvinegro como grande esperança de gols, ficou 90 minutos em campo. O jogador tem frequentado o banco desde que o treinador assumiu a equipe. Após o término da partida, o jogador declarou ao canal Premiere sua insatisfação por estar sendo pouco utilizado:









“Eu queria muito estar jogando no meu melhor nível. Acho que não é só você estar bem fisicamente. Você precisa de confiança, e confiança requer minutos jogados, requer jogos seguidos. Infelizmente, não estou tendo isso. Queria poder estar falando outras coisas aqui, mas temos que ser verdadeiros. Preciso de jogos, preciso de ritmo, preciso de confiança pra poder apresentar meu melhor futebol. Desde que o professor Cuca chegou aqui, acho que não tive uma sequência de três, quatro jogos seguidos. É muito difícil”, desabafou o atacante.

O jogador está no Galo desde o início de 2021, na sequência de suas declarações bem transparentes quanto ao que tem pensado neste início de jornada no Galo, Hulk afirmou que cobranças devem vir, mas para dar a resposta, é preciso tempo: “Você estar há três meses sem jogar e não ter uma sequência é muito difícil. A cobrança é grande, tem que ter cobrança, mas pra isso a gente precisa de tempo pra poder apresentar nosso futebol e aceitar as cobranças também”, pontuou.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DOOOOOOO GAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLOOOOOOOOOOOO!!!!!! É O PRIMEIRO GOL DO ATLÉTICO NO HORTO!!! VAMOS, #GALO! pic.twitter.com/nbIoxCFFnn — Atlético �� (@Atletico)

April 24, 2021





Até o momento, Hulk disputou nove jogos com o manto do Galo, foi autor de um gol, em cobrança de pênalti. Cuca o acionou em todas as partidas em que o atacante podia ser relacionado. De tais jogos, foi titular em quatro, aos quais foi substituído em dois. Nas outras três partidas, iniciou no banco de reservas.