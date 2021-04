Hulk e Pottker trocaram xingamentos nos vestiários após confusão no clássico

No último domingo, o Cruzeiro venceu o clássico contra o Atlético-MG por 1 a 0, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. Mas o resultado não foi a única coisa que chamou a atenção no Mineirão. Isso porque, já na reta final do jogo, William Pottker e Hulk protagonizaram uma grande confusão.

Com o relógio marcando 46 minutos da etapa complementar, o tempo fechou no gramado. O atacante do Galo acusou que o cruzeirense o arranhou no peito, perto do pescoço, e devolveu um empurrão. O árbitro, então, expulsou os dois, mas a briga não parou por aí.

No caminho para os vestiários, os dois seguiram trocando farpas. Hulk mostrou o arranhão para o adversário e disse: “Você é covarde, rapaz”. Em resposta, Pottker disparou: “Vai embora, chifrudo”, conforme capturou as imagens da TV Globo.

Na sequência, o camisa 7 do Atlético voltou a disparar xingamentos: “Vai embora, juvenil. Mané, otário. Dentro de campo você é homem, né? Vai otário, mané”. A partir de então, cada um caminhou para o seu respectivo vestiário e os ânimos se acalmaram.

Com o resultado do clássico, o Cruzeiro subiu para a vice-liderança do Campeonato Mineiro, com 17 pontos. Já o Galo segue na liderança, com 21.