Hulk expõe insatisfação no Atlético e bastidores esquentam; banco de reservas incomoda medalhão

No começo da temporada, houve uma grande disputa pela contratação do atacante Hulk. O jogador estava livre no mercado após deixar o futebol chinês e foi cogitado em vários times brasileiros. Palmeiras chegou a ficar próximo de sua contratação e o medalhão assistiu até um jogo do time no Allianz Parque. No entanto, o clube paulista acabou desistindo de sua contratação.









Os valores do negócio fizeram o Verdão dá um passo para trás e cancelar as conversas. O Flamengo também sondou sua situação, mas se assustou com o salário pedido pelo atleta. Assim, o caminho ficou aberto para o Atlético-MG acertar com o atacante e a transação foi bastante comemorada pela torcida atleticana nas redes sociais.

Dentro de campo, Hulk não consegue corresponder a expectativa e tem oscilado demais. O atacante tem a clara dificuldade de se movimentar em campo por ainda está se adaptando ao futebol brasileiro. Com isso, as críticas começam a crescer em torno do jogador.

A situação foi exposta pelo portal UOL Esporte, que trouxe uma atualização do cenário: o artilheiro não tem ficado muito satisfeito com o banco de reservas e também com o estilo de jogo adotado pelo Cuca. Ainda de acordo com a reportagem, o atleta foi buscar entender com o técnico qual a avaliação dele sobre seu futebol, já que vem sendo colocado como opção nos jogos importantes.

A conversa entre as partes aconteceu de forma natural, sem cortes e sem estremecer a relação. Agora, Hulk tenta encontrar seu espaço no Atlético e buscar uma melhor adaptação ao futebol nacional. A maioria da torcida deposita muita esperança em seu futebol, mas a paciência já não é mais a mesma desde a derrota no clássico para o Cruzeiro, no último final de semana.