Hulk fica irritado e questiona Cuca nos bastidores; medalhão vem sendo opção no banco

Hulk ainda precisa dá uma resposta pelo investimento que foi sua contratação no Atlético-MG. Até o momento, o jogador ainda encontra dificuldade para se adaptar ao futebol brasileiro e já começa a sofrer críticas, principalmente da imprensa. O jogador foi a maior contratação do Galo para a temporada, que venceu a disputa com o Palmeiras no mercado.









O atacante também não está satisfeito e questiona métodos do técnico Cuca. Segundo o portal UOL Esporte, o medalhão não tem ficado muito satisfeito com o banco de reservas e também com o estilo de jogo adotado pelo comandante atleticano. Ainda de acordo com a reportagem, o atleta foi buscar entender com o técnico qual a avaliação dele sobre seu futebol, já que vem sendo colocado como opção nos jogos importantes.

A conversa entre as partes aconteceu de forma natural, sem cortes e estremecida na relação. Agora, Hulk tenta encontrar seu espaço no Atlético e buscar uma melhor adaptação ao futebol nacional. A maioria da torcida deposita muita esperança em seu futebol, mas a paciência já não é mais a mesma desde a derrota no clássico para o Cruzeiro, no último final de semana.

Cuca também é alvo dos atleticanos nas redes sociais desde que chegou. O técnico não foi unanimidade e isso ficou claro após alguns tropeços. Muitos alegam que seu estilo de colocar a equipe em campo não combina com os jogadores técnicos que o elenco tem e isso pode ser ruim para o clube ao longo da temporada.

Por outro lado, a diretoria do Atlético demonstra confiança no treinador e espera que ele consiga fazer um bom trabalho. A principal meta do Galão da Massa é conquistar um título importante, algo que não acontece desde 2014, quando venceu a Copa do Brasil em cima do próprio Cruzeiro.