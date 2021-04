Hulk questiona falta de sequência no Atlético: “Confiança requer minutos jogados”

O atacante Hulk reclamou após a vitória do Atlético-MG contra o Athletic Club por 1 a 0 sobre sua falta de sequência de jogos desde que o técnico Cuca assumiu o Galo. O jogador se mostrou insatisfeito e pede minutos para “ganhar confiança”.

⚫⚪ FIM DE JOGO NO HORTO! COM A 1ª COLOCAÇÃO GARANTIDA, ATLÉTICO VENCE O ATHLETIC POR 1 A 0 E FECHA A FASE CLASSIFICATÓRIA DO CAMPEONATO MINEIRO COM 27 PONTOS! ⚽ @marianof25 marcou para o #Galo! #ATHxCAM 🏴🏳️ pic.twitter.com/t3MnbecDxn — Atlético 😷 (@Atletico) April 24, 2021

“Temos que evoluir bastante. Estamos trabalhando, tendo dificuldades mas vamos buscar dar a volta por cima, jogando um melhor futebol. Queria muito estar no meu melhor nível”, disse Hulk ao Premiere, e depois pediu por mais sequência de jogos.

“Preciso de jogos, ritmo e confiança para apresentar meu melhor futebol. Desde que o professor Cuca chegou não tive uma sequência de três ou quatro jogos seguidos. Difícil estar três meses sem jogar. A sequência de jogos pode te dar mais ritmo, mais confiança. Espero pegar mais ritmo e confiança para jogar no meu melhor nível e dar alegria para a torcida do Galo”, completou.

Com a vitória, o Galo fecha a primeira fase do Mineiro com a liderança absoluta e 27 pontos conquistados. A próxima partida será contra o América de Cali-COL, terça, pela Libertadores.