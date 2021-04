Hulk revela clube que ‘tinha tudo certo’ e diz por que preferiu Atlético-MG por motivo especial

Autor dos dois gols da vitória do Atlético-MG sobre o América de Cali por 2 a 1 pela Libertadores, na terça-feira, Hulk revelou, em entrevista ao jornal português A Bola, que antes de acertar com o Galo quase voltou para Portugal e cogitou um retorno ao Porto, clube em que é ídolo.

”Conversei (com o Porto), mas acredito que acabou pesando o fato de eu querer voltar e jogar no Brasil depois de 16 anos. Não tinha tido essa oportunidade na carreira, enquanto na minha passagem pelo Porto pude ganhar tudo em quatro anos realmente maravilhosos. Optei por ficar no Brasil para desfrutar do futebol brasileiro, estar mais perto da minha família. Se não fosse isso, tinha tudo certo para eu e o Porto fecharmos contrato. Estou longe mas ao mesmo tempo perto, sempre torcendo pelo sucesso do clube e dos seus jogadores”, disse o jogador.

Com os Dragões, Hulk conquistou quatro títulos do Campeonato Português, três Taças de Portugal, quatro Supertaças de Portugal e uma Europa League. Além disso, marcou 78 gols em 170 jogos e foi uma das referências da equipe durante toda a sua passagem pelo Estádio do Dragão.

O atacante disse que é torcedor do clube português e admitiu ficar ”orgulhoso” com os pedidos de torcedores e até de André Villas Boas, seu ex-treinador, para retornar ao time.

”O Porto é uma casa para mim, uma família que tenho pelo que construí nesses quatro anos muito especiais. Conseguimos fazer muita história, tanto no plano coletivo como individual. Só tenho coisas boas para falar, vou carregar eternamente comigo o respeito e o carinho. Ganharam um torcedor para a vida inteira, estou atento e torcendo pelo sucesso do clube. Saber que me querem é um orgulho, que se lembram tanto de mim é algo muito reconfortante”, afirmou Hulk.

Questionado sobre o futuro, o jogador de 34 anos não descartou um possível retorno à cidade portuguesa para voltar a vestir a camisa azul ou para atuar fora das quatro linhas.

”Todo mundo que me conhece e me acompanha sabe que deixo tudo em aberto quanto ao futuro. Não sei quanto tempo mais vou jogar, que futuro terei, assinei por dois anos mais um pelo Atlético-MG. Nunca se sabe. Com o passar do tempo, passei a me dedicar a me cuidar mais, me sinto bem melhor fisicamente e isso ajuda muito para prolongar a carreira. Poderei ainda voltar à Invicta (apelido da cidade do Porto) para jogar ou para outra coisa, nunca se sabe. O que sei é que, caso volte, será muito especial”, disse o jogador.

Revelado pelo Vitória em 2004, o atacante teve passagem curta pelo futebol brasileiro. Logo foi para o Japão, em 2005, onde atuou pelo Kawasaki Frontale, Consadole Sapporo e Tokyo Verdi. Em 2008, foi para o Porto e após ficar quatro temporadas em Portugal, se transferiu para o Zenit, da Rússia. Em 2016, foi para a China, onde defendeu as cores de Shanghai SIPG antes de acertar com o Atlético-MG, em janeiro desse ano.

Pela seleção brasileira, Hulk atuou 48 vezes e marcou 11 gols. Foi campeão da Copa das Confederações de 2013 e chegou a ser convocado para a Copa do Mundo de 2014.