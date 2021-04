Hype House: Netflix produz reality show com influencers do TikTok

Segundo o Deadline, a Netflix encomendou um reality show sobre o grupo The Hype House, que consiste em diversos influenciadores digitais com mais de 120 milhões de seguidores na plataforma do TikTok.

A responsável pelo projeto é a produtora Wheelhouse Entertainment, que desenvolve o programa desde agosto do ano passado. O reality show vai mostrar o cotidiano de alguns influenciadores famosos como Chase Hudson, Thomas Petrou e Nikita Dragun, os fundadores da Hype House.

Dessa forma, os espectadores vão conhecer a mansão do grupo, localizada em Los Angeles, e terão um vislumbre exclusivo sobre as travessuras glamourosas, pessoais e profissionais, de cada um deles.

Além disso, o programa ainda pretende mostrar todas as consequências estressantes de ser um jovem famoso que precisa pensar em conteúdos novos a todo momento.

(Carlos Gonzalez/Netflix/Reprodução)Fonte: Carlos Gonzalez/Netflix

Hype House: saiba mais sobre o novo reality show da Netflix

Outros influenciadores do TikTok vão integrar o elenco da produção, como Kouvr Annon, Sienna Mae Gomez, Larri Merritt, Alex Warren e Jack Wright — grandes fenômenos do TikTok.

Cada episódio do programa analisará todos os esforços criativos do grupo para se relacionar com as marcas e envolver os seguidores em todos os conteúdos patrocinados.

Reuniões, discussões e outros encontros também vão mostrar a profundidade dos participantes, além de induzir conflitos quando novos membros chegam. O público ainda será convidado a assistir histórias pessoais e eventos difíceis e preocupantes que acontecem no cotidiano dos influenciadores.

Ed Simpson, diretor de estratégia da Wheelhouse, disse ao Deadline que está trabalhando com esses criadores de conteúdo para construir negócios amplos. Segundo ele, essas pessoas querem a legitimidade que um serviço como a Netflix oferece.

Vamos aguardar por mais novidades!