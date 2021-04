‘Ia arrancar meu braço’ · .

Depois de ver uma bronca que Juliette Freire levou no BBB21 por causa de maquiagem, Ana Carolina Madeira, do BBB9, ressuscitou um esporro que ela mesma levou de J.B. Oliveira, o Boninho, por causa de um alicate que ela estava usando para fazer as unhas de Naiá Giannocaro. “Ele disse que iria arrancar o meu braço”, lembrou ela.

Na edição deste ano, a advogada levou uma chamada de atenção enquanto falava de cuidados com a pele. “Juliette, a senhora é participante, não é maquiadora”, avisou a voz do big boss. Por ser uma bronca direta, Ana Carolina comparou com o esporro de 2009.

“Dona Ana Carolina, isso é um aviso para a senhora e para a dona Naiá. Esse alicate não está esterilizado, a dona Naiá é diabética. Se essa merda inflamar, eu vou arrancar o seu braço!”, ameaçou o diretor, que na época, não usava tecnologia para esconder a própria voz.

Nas respostas, internautas disseram que no caso de Ana Carolina, a bronca foi bem aplicada, por causa das questões de saúde de Naiá. A ex-BBB, no entanto, discordou e deu sua própria versão dos fatos. “Provavelmente tu não acompanhou o pay-per-view”, alertou a loira.

“Eu fazia a unha da Naná por recomendação médica da dermatologista do BBB, pois ela tinha um fungo na unha e eu cuidava dela”, se explicou Ana. “Ele [Boninho] que não fornecia o material esterilizado. Eu tentava fazer a assepsia que dava com os materiais fornecidos”, entregou ela.

Confira abaixo o esporro de Juliette e de Ana Carolina:

Não entendi esse esporro do big boss na ju, ou que melhor do Boninho, ele só pode ter ranço dela. Mas avisem ele que se não fosse por ela, essa edição já estava falida de tanto flop. Ela carrega essa poha nas costas Tags: Tirei juliette || Avon || ela é maquiadora || XENOFOBIA pic.twitter.com/GKtK9F3qbc

— 𝑀𝑟𝑠_𝑃𝑜𝑡𝑎𝑡𝑜 #𝐓𝐞𝐚𝐦𝐣𝐮𝐥𝐢𝐞𝐭𝐭𝐞 🌵💖 (@Edxx_lynx) April 13, 2021

O esporro que a Juliette levou me lembrou a bronca que eu levei do Boninho.. qdo ele disse que iria arrancar meu braço. Quem lembra???

— Ana Carolina Madeira💗🐼 (@ana_madeira) April 13, 2021

Ele faz isso sempre com favoritos https://t.co/V8s3asI19Q

— Mus©ariano 🌵🎤 (@muscariano) April 13, 2021

Não!Provavelmente tu não acompanhou o PPV. Eu fazia a unha da Nana por recomendação médica da dermatologista do BBB,pois a Nana tinha um fungo na unha e eu cuidava dela.Ele que não fornecia o material esterilizado. Eu tentava fazer a assepsia que dava com os materiais fornecidos

— Ana Carolina Madeira💗🐼 (@ana_madeira) April 14, 2021

