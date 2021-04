Iarley desabafa e expõe bastidores de sua demissão no Inter: “A intenção era continuar”

O Internacional realizou uma série de demissões nos últimos dias, incluindo Iarley, que mesmo deixando o clube, segue focado para se qualificar na função fora dos gramados. Enquanto isso, a relação estreita com o torcedor segue firme e o ídolo colorado lançará um livro para recontar histórias do Mundial, que faz 15 anos em 2021.









Ao se reunir com o diretor geral da base, o ex-jogador ouviu sobre a grave situação financeira que o clube atravessa, ainda mais complicada com a pandemia do Coronavírus. O quadro colocou o histórico camisa 10 como um dos 60 funcionários desligados.

Há 5 anos dentro do clube, Iarley trabalhava no projeto Aprimorar, que lapida fundamentos dos garotos. Nos momentos livres, buscava se qualificar, cursando Educação Física e fazendo cursos da CBF. Já tem a Licença B, que o credencia a treinar time de base, mas estava de olho na Licença A, projetando vencer etapas e subir ao profissional.

Ex-jogador vinha trabalhando com a base – Foto: Site Oficial do Internacional..



Mesmo sendo demitido, a relação sentimental não foi rompida. O herói do Mundial de 2006 aproveitará a marca de 15 anos da maior conquista do clube para lançar novos produtos, permanecendo em Porto Alegre. Ao ser questionado se pensava em deixar o Colorado, o ex-jogador foi bem claro.

“Não! Minha intenção era fazer carreira no clube. Estou há algum tempo na base e queria chegar ao profissional. Primeiro como auxiliar. Estava com a Licença B (da CBF). Tenho feito vários cursos de futebol na CBF. Durante a pandemia, tenho aproveitado para me qualificar bastante e ficar à disposição da base, ajudar nos treinamentos. Muitos jogadores que subiram eu treinava no Aprimorar. A intenção era continuar, mas entendo o momento“, conforme publicou o GloboEsporte.com.