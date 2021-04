Ibrahimovic define personagem e terá papel em novo filme de Asterix e Obelix

Faixa preta em Taekwondo e um dos maiores nomes do futebol mundial nos últimos anos, Zlatan Ibrahimovic deve atacar agora como ator de cinema.

Segundo informações do diário L’Equipe, da França, o craque será o personagem Antivírus no próximo filme de Asterix e Obelix. A obra tem data de lançamento para 2022.

A ‘dica’ foi dada pelo próprio Ibrahimovic a partir de uma postagem no Instagram, na qual o craque colocou uma imagem com a palavra Antivírus, em uma moldura com referências francesas.