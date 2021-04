Ibrahimovic é expulso, mas Milan segura vitória contra o Parma pelo Italiano

Neste sábado, o Parma recebeu o Milan em sua casa, o estádio Enio Tardini, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terminou com vitória dos visitantes por 3 a 1, com gols de Rebic, Kessié e Rafael Leão, enquanto a equipe da casa marcou com Gagliolo.

ABRIU O PLACAR

Já no início do confronto deste sábado, o Milan colocou as cartas na mesa e mostrou que iria atrás da vitória imediatamente. Desta forma, aos oito minutos de jogo, Zlatan Ibrahimovic deu uma assistência para o atacante Ante Rebic marcar o primeiro.

AMPLIOU

Se o primeiro gol da partida saiu do começo do jogo, o segundo sairia já no final da primeira etapa. Aos 44 minutos, o lateral-esquerdo Theo Hernández deu a assistência para o meia Franck Kessié marcar o segundo gol do Milan no confronto.

EXPULSÃO

A situação estava tranquila para o Milan, e o sonho de um terceiro gol para fechar o resultado não era algo distante. Ainda assim, o cenário mudou aos 15 minutos do segundo tempo, quando o árbitro Fabio Maresca expulsou Zlatan Ibrahimovic por algo dito à ele.

DIMINUIU

Com um jogador a mais, o Parma decidiu, finalmente, atacar. Logo após a expulsão de Ibrahimovic, a equipe da casa foi ao campo ofensivo e, aos 21 minutos do segundo tempo, Graziano Pellè deu a assistência para Riccardo Gagliolo diminuir.

PEDIU A CONTA

Ainda que a Parma estivesse pressionando em busca do empate, o Milan conseguiu livrar-se de tal perigo existente. Assim, nos acréscimos da segunda etapa, Diogo Dalot encontrou Rafael Leão no ataque, e o jogador fechou a conta para os visitantes, marcando o terceiro do Milan.

SEQUÊNCIA

O Parma enfrenta, no próximo sábado, o Cagliari às 15:45h (de Brasília). O Milan, por sua vez, entra em campo no próximo domingo, às 7:30h (de Brasília), para enfrentar o Genoa.