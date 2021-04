Ibrahimovic é investigado pela Uefa por suposto envolvimento com apostas esportivas | Zlatan, Milan

O atacante Zlatan Ibrahimovic, do Milan e da seleção sueca, está sendo investigado pela Uefa por um suposto envolvimento com uma empresa de apostas esportivas que fica sediada em Malta. Caso confirmado, ele estaria infringindo o código disciplinar da entidade que rege o futebol europeu.

“De acordo com o artigo 31 do Código Disciplinar da Uefa, o inspetor de Ética e Disciplina foi indicado hoje para conduzir uma investigação sobre uma potencial violação do Código Disciplinar pelo senhor Zlatan Ibrahimovic, por um suposto interesse financeiro em uma companhia de apostas”, divulgou a Uefa em comunidade.

Se a investigação concluir que o envolvimento de Ibrahimovic com a empresa de apostas, ele poderá ficar de fora da Eurocopa, que será disputada este ano. O atacante voltou a jogar pela seleção da Suécia recentemente.

Esta é mais uma polêmica na qual Ibrahimovic está envolvido recentemente. Este mês, ele foi visto em um restaurante em Milão enquanto a cidade estava na “fase vermelha” da quarentena e foi criticado pela imprensa italiana.