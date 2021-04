Ibrahimovic e Lukaku são punidos com multas leves após discussão em clássico

O confronto em que Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku ficaram cara a cara e trocaram insultos durante uma partida da Copa da Itália entre Milan e Inter de Milão, em janeiro, resultou em duas multas leves para os jogadores e seus clubes nesta segunda-feira.

“Multa de 4 mil euros para Ibrahimovic, 3 mil euros para Lukaku, 2 mil euros para o Milan e 1.250 euros para a Inter”, foram as sanções anunciadas pela Federação Italiana no final de um acordo fechado com os interessados.

A Federação Italiana, após investigação aberta no início de fevereiro, indicou um “comportamento antidesportivo com frases provocativas dos dois jogadores”, apontando para uma “responsabilidade” dos clubes.

Durante a partida das quartas-de-final da Copa da Itália vencida pela Inter (2-1) em 26 de janeiro, Ibrahimovic e Lukaku se encararam pouco antes do intervalo. Entre os insultos de ambos, o sueco foi acusado de se referir às origens congolesas do jogador belga, evocando o vodu.

“Ibra” se defendeu um dia depois, garantindo que “no mundo de Zlatan não há lugar para o racismo”.