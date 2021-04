Ibrahimovic se aventura como ator e será personagem em Asterix e Obelix

Zlatan Ibrahimovic, atacante do Milan e um dos nomes mais renomados do futebol mundial nos últimos anos, será ator no próximo filme de “Asterix e Obelix”, que tem seu lançamento previsto para 2022, segundo o jornal L’Equipe.

O próprio sueco deu indícios nas suas redes sociais, publicando uma foto em seu Instagram nessa quinta-feira uma imagem com a palavra “Antivirus”, fazendo referência a seu personagem no filme.

Na temporada 2020/2021, Ibra possui 17 gols em 24 jogos, sendo um dos principais nomes do Milan. Seu futuro no clube, no entanto, é incerto, já que seu contrato se encerra em julho e não houve confirmação de renovação.