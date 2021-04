Ícone do SBT, A Usurpadora chega ao Globoplay e ‘ressuscita’ maldades de Paola · .

O SBT perdeu um de seus principais trunfos para segurar a audiência vespertina com a chegada de A Usurpadora (1998) ao Globoplay. Reprisada à exaustão pela emissora de Silvio Santos, a história de Paola e Paulina (Gabriela Spanic) vai entrar no catálogo do serviço de streaming e rivalizar com as gêmeas Ruth e Raquel (Gloria Pires), de Mulheres de Areia (1993).

A plataforma passa a apostar cada vez mais em folhetins, inclusive os estrangeiros, quebrando a hegemonia de “pratas da casa” que estão sendo remasterizadas e disponibilizadas para maratonas –um projeto que começou com A Favorita (2008) e pretende disponibilizar ao menos outros 50 títulos.

O anúncio foi feito no início da noite desta quinta (1º), nas redes sociais do rival da Netflix. “Paola Bracho mandou avisar que a Usurpadora chegará por aqui. Que comece a temporada de ‘cadê a data, Globoplay'”, diz a postagem.

A aquisição ainda faz parte da estratégia do streaming em investir no gosto do público brasileiro por narrativas folhetinescas, a exemplo da continuação de Verdades Secretas (2015), que será exclusiva para os assinantes.

A Usurpadora acompanha a vilã Paola, uma mulher sem escrúpulos que encontra uma sósia em uma praia mexicana. Ela não pensa duas vezes antes de subornar a “gêmea” para ocupar o seu lugar na mansão dos Bracho, uma família que fez fortuna com uma fábrica de louças, enquanto curte a vida ao lado dos amantes –incluindo o cunhado Willy (Juan Pablo Gamboa).

Aos poucos, Paulina mostra que tem um caráter bem diferente da “irmã” e conquista não só o coração de Carlos Daniel (Fernando Colunga), mas também a confiança da matriarca Piedade (Libertad Lamarque) e seus bisnetos Lizete (María Solares) e Carlinhos (Sergio Miguel).

Ao todo, o SBT exibiu a história sete vezes, em 1999, 2000, 2005, 2007, 2012, 2015 e 2016. O especial Além da Usurpadora (1998), que mostra os personagens após o “final feliz” em dois episódios independentes, foi visto pelos telespectadores quatro vezes –1999, 2000, 2013 e 2015.

