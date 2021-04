ID Jovem: conheça as vantagens

Você já conhece a ID Jovem? Sabe quais os benefícios oferecidos? Como realizar o cadastro e aproveitar todas as vantagens? Leia este artigo até o final e fique por dentro de todas as oportunidades e vantagens oferecidas por meio dele.

O que é a ID Jovem?

A Identidade Jovem, ou ID Jovem, como costuma ser chamado é um programa do governo federal que oferece uma série de benefícios a pessoas integrantes de famílias de baixa renda e que tenham entre 15 a 29 anos.

Com o cadastro, os jovens poderão ter descontos em em cinemas, cineclubes e teatros, espetáculos musicais, de artes cênicas e circenses, eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento, de acordo com o site do governo federal.

O benefício foi estabelecido por meio do decreto Decreto 8.537/2015.

Só no ano passado, cerca de 1 milhão de carteirinhas foram emitidas. Emilly Coelho, titular da Secretária Nacional da Juventude, afirma que é importante que o jovem saiba quais são seus direitos previstos no Estatuto da Juventude.

“O estatuto estabelece que o jovem tem direito à cultura, incluindo a livre criação, o acesso aos bens e serviços culturais e a participação nas decisões de política cultural, à identidade e diversidade cultural e à memória social. É isso que nós estamos garantindo com a ID Jovem”, afirmou.

Quem pode solicitar o ID Jovem

Como já dito, o benefício é voltado para jovens de baixa renda, por isso alguns requisitos são obrigatórios. Mesmo estado dentro da faixa etária, se o jovem não cumprir todos os itens a baixo não poderá ter acesso.

Confira:

Ter idades entre 15 a 29 anos;

Fazer parte de família de baixa renda e que receba até dois salários mínimos;

Estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico);

Não é necessário ter matrícula em instituição de ensino, após a idade escolar;

Quais os documentos necessários para o cadastro?

Número de Identificação Social (NIS) com cadastro atualizado no CadÚnico;

Nome completo;

Nome da mãe

Data de nascimento.

Como realizar o cadastro?

Para realizar o cadastro e solicitar acesso ao ID Jovem basta acessar aplicativo oficial “ID Jovem 2.0” ou por meio do site do benefício.

É necessário renovar o benefício a cada seis meses, porém todo o processo pode ser feito rapidamente online.

Com o ID Jovem liberado basta apresentar a carteirinha impressa ou então o aplicativo no celular para ter acesso a todos os benefícios já previstos.