“Ideal para encerrar a carreira”; prestes a voltar a trabalhar, Felipão indica desejo de treinar o Boca Júniors (ARG)

Último técnico campeão mundial com a seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari está desempregado desde que acertou sua rescisão unilateral com o Cruzeiro no final da temporada passada. Porém, o comandante já começa a pensar no seu futuro. Prestes a tomar a 2ª dose da vacina para se prevenir da Covid-19, o profissional declarou que em breve estará aberto para ouvir propostas para voltar a trabalhar.









Em entrevista a Rádio Argentina, Super Deportivo, Felipão elogiou muito a equipe do Boca Júniors e indicou que o clube de Buenos Aires seria a equipe ideal para encerrar sua vitoriosa carreira.

“Na Argentina, gostaria de dirigir o Boca, porque penso que existiria uma identificação muito grande do meu jeito de treinar com o Boca”, iniciou Felipão, antes de revelar que foi especulado na equipe há pouco tempo.

“Essa possibilidade existiu há um ano, quando houve uma eleição, mas depois passou. Neste momento eu já tomei a 1ª dose da vacina, e depois que tomar a 2ª, ouvirei propostas de qualquer lugar. Na Argentina, o Boca seria um time maravilhoso para treinar. É um time que eu acho que seria ideal para encerrar a carreira”, completou o experiente profissional.