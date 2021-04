Ídolo do Real Madrid elogia dupla pouco falada e dispara contra Sergio Ramos: ‘Não precisava correr riscos’

O Real Madrid segue muito vivo na briga pelo título de LaLiga 2020/21. No último sábado, a equipe venceu o Eibar por 2 a 0 e contou com o tropeço do líder Atlético de Madrid diante do Sevilla para baixar para três pontos a diferença.

El Clásico Real Madrid x Barcelona acontecerá no dia 10 de abril, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo de ESPN Brasil e ESPN App, além de acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Com um elenco badalado e recheado de grandes estrelas, o Real Madrid conta com ‘operários’ no plantel e que foram elogiados por Jorge Valdano, ídolo do time merengue.

Em entrevista ao programa El Transistor, da Rádio Onda Cero, Valdano destacou o papel de Lucas Vázquez e Nacho, dizendo que ambos são ‘jogadores importantíssimos para o clube’. Por outro lado, o ídolo fez duras críticas a Sergio Ramos.

O zagueiro sofreu uma lesão na panturrilha na partida contra Kosovo, pelas eliminatórias europeias e perderá os embates diante do Liverpool, pelas quartas de final da Champions League, e o clássico com o Barcelona, por LaLiga.

“Era hora de fazer a pré-temporada, não ir com a seleção nacional, quebrar o recorde é muito bom, mas você não teve que correr esses riscos”, disse Valdano. O zagueiro não teve prazo de recuperação estipulado pelo clube.