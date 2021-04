Ídolo do Real Madrid, Roberto Carlos ‘pistola’ na web após erro de árbitro em jogo do Barça: “Prêmio pela atuação”

A exemplo de outras competições internacionais, o Campeonato Espanhol está chegando ao seu fim. Restando apenas nove rodadas para que seja conhecido o campeão da temporada 2020-21, a La Liga não tem como líder Barcelona ou Real Madrid. Com 66 pontos – contra 65 do Barça e 63 do Real – o Atlético de Madrid é o dono da ponta da tabela.









Embora não esteja tendo um bom desempenho na liga nacional, o Real Madrid vai bem na Champions League. Depois de passar com certa facilidade pela Atalanta (ITA) nas oitavas de finais, os merengues tem pela frente o Liverpool (ING), adversário da final de 2017-18. Embalados pelos resultados recentes, os comandados de Zidane buscam repetir o desepenho daquela decisão, que teve Kiev, na Ucrânia, como sede.

Foto: Denis Doyle/Getty Images



Voltando a falar da La Liga, um ídolo do clube ficou revoltado com a arbitragem no jogo do rival Barcelona, que venceu o Real Valladolid por 1 a 0 nesta segunda-feira (05). Em suas redes sociais, o brasileiro Roberto Carlos disparou contra o juiz que deixou de marcar um pênalti contra o Barça – o que deixaria os catalães atrás do placar.

“Tenho certeza de que este árbitro estará apitando um jogo no fim de semana como um prêmio pela atuação de hoje”, escreveu o ex-jogador da Seleção Brasileira e do Real Madrid. O lance em questão foi uma bola na mão de Jordi Alba, lateral do Barcelona, mas na interpretação do árbitro não foi uma infração cometida e o lance seguiu.