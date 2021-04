Ifal Penedo: Pré-matrícula de convocados em 3ª chamada será de 23 a 27/04

O Instituto Federal de Alagoas (Ifal) torna públicos os editais de convocação em terceira chamada para ingresso nos cursos técnicos ofertados pelo Campus Penedo, nas modalidades integrado e subsequente ao ensino médio (veja links abaixo). Os candidatos convocados deverão realizar a pré-matrícula on-line a partir desta sexta-feira, 23, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa). O prazo vai até as 23h59 de terça-feira, 27.

O primeiro passo é acessar o endereço eletrônico https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa/public/pre_matricula/entrada.jsf e entrar no sistema usando o CPF e a data de nascimento, que foram cadastrados na página do Processo Seletivo 2021. Depois, deve-se preencher o requerimento/formulário de matrícula, atualizando e complementando todos os dados. Por último, o estudante deve anexar e enviar todos os documentos obrigatórios, de acordo com a opção de vaga escolhida (ampla concorrência ou cotas). A lista da documentação exigida está detalhada, por tipo de vaga, nos itens 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 dos editais de convocação em terceira chamada. No item 3.3, é possível conferir o público-alvo de cada tipo de vaga.

A Diretoria de Tecnologia da Informação do Ifal elaborou um manual com o passo a passo de como o ingressante nos cursos técnicos da instituição deve realizar a pré-matrícula on-line. O documento de oito páginas expõe as operações a serem seguidas pelos candidatos a partir de prints da tela do Sigaa. CLIQUE AQUI para conferir o tutorial. É necessário atentar para os requisitos das imagens referentes à documentação. Elas devem ser legíveis e estar em formato PDF, JPG ou PNG, com o limite de 10MB por arquivo. Documentos com informações na frente e no verso devem ter os dois lados anexados para envio.

A pré-matrícula on-line, com o devido preenchimento da solicitação de matrícula e envio dos documentos obrigatórios digitalizados, é de responsabilidade do candidato convocado. Caso deixe de realizar o procedimento no prazo estabelecido, automaticamente, perderá a vaga. Para quem sentir dificuldade em realizar a pré-matrícula, o Campus Penedo orienta que entre em contato por e-mail (cra.penedo@ifal.edu.br), pelo telefone (82) 2126-6400 ou pelo WhatsApp (82) 8119-6929. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h.

A convocação de novos suplentes do Processo Seletivo 2021 ocorre em função do não preenchimento de vagas na primeira e segunda chamadas. Além da ordem de classificação dos candidatos na lista de espera de cada curso, essa convocação leva em conta a origem da vaga (ampla concorrência, PPI, OE ou PcD). Desta vez, estão sendo chamados 18 suplentes, dos quais 6 para o curso técnico em Meio Ambiente, 2 para Química integrado e 10 para Química subsequente.

Confira abaixo os editais com os nomes dos convocados e as orientações para a pré-matrícula:

3ª CHAMADA – CURSOS INTEGRADOS (Meio Ambiente e Química)

3ª CHAMADA – CURSO SUBSEQUENTE (Química noturno)